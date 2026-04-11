Amit Shah in Bengal: 'সবে তো শুরু, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবার সরকার গড়ে ওদের তাড়াব'

Amit Shah in Bengal: 'সবে তো শুরু, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবার সরকার গড়ে ওদের তাড়াব'
বিজেপি কর্মীদের খুনের অভিযোগ তুলে অমিত শাহ বলেন, বিজেপির ৩০০ কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ওরা ভাবছে এ ভাবেই ভোট জিতে নেবে। আমি বলে যাচ্ছি....
মনোরঞ্জন মিশ্র: পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রুহিদাস মাহাতোর সমর্থনে কুশলডি ক্রিকেট ময়দানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, মমতা দিদি ১৫ বছর ধরে নিজের ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করার রাস্তা প্রশস্ত করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। আমি আজ মমতা দিদিকে বলছি, ভাইপো কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রী হবে না। আপনাদের সময় শেষ। পশ্চিমবঙ্গও নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিকাশের পথে এগোচ্ছে। বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ হবে না। সময় এসেছে পশ্চিমবঙ্গকে বিকশিত করার। আমাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে আমরা বলেছি ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট। প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে বেছে বেছে তাড়াব। এখানে অভিন্ন দেওয়ানবিধি চালু করব। প্রত্যেক সরকারি কর্মীকে ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা দেব।
বিজেপি কর্মীদের খুনের অভিযোগ তুলে অমিত শাহ বলেন, বিজেপির ৩০০ কর্মীকে খুন করা হয়েছে। ওরা ভাবছে এ ভাবেই ভোট জিতে নেবে। আমি বলে যাচ্ছি, এ বারের ভোটে মমতার গুন্ডাদের ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই। নির্বাচন কমিশন সঠিক ভাবে ভোটের সব ব্যবস্থা করেছে। যারা রিগিং করে, তাদের আমি বলে যাচ্ছি, ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে বিজেপি সরকার গঠনের পর তারা কেউ ছাড় পাবে না।
এছাড়া তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন এসআইআর করছে। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছে। আর মমতা দিদির সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। সবে তো শুরু হয়েছে। এখন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সরকার গড়ুন, আমরা ওদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়াব। মমতা দিদির গুন্ডারা অনুপ্রবেশকারীদের এতটাই তোষণ করে যে কোথাও কোথাও সরস্বতী পুজোও আটকানোর চেষ্টা হয়েছে। আমি বলে যাচ্ছি, মমতার সব গুন্ডারা কান খুলে শুনে নিক, ৫ তারিখের পর বিজেপির সরকার আসবে। রামনবমী হোক বা সরস্বতী পুজো, যেই সমস্যা তৈরি করবে, তারা রেহাই পাবে না।
মহিলাদের সুরক্ষা প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করে অমিত শাহ বলেন, এখানে মহিলারা আতঙ্কিত। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের অনুপ্রবেশকারী নেতা আমাদের মা বোনেদের বছরের পর বছর ধরে শোষণ করে গিয়েছে। আরজি কর, দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছে। আর মমতা দিদি বলেন, রাত ৭ টার পরে মহিলারা কেন বাইরে যাবেন? মমতা দিদি, আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। বিজেপির সরকার আসছে। রাত ১২টার সময়েও ছোট ছোট মেয়েরা নির্ভয়ে ঘুরতে পারবে, সেই রকম শাসনব্যবস্থা চালু করব। আমরা ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে পুরুলিয়া এবং আশপাশের এলাকায় প্রত্যেক বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেব।
আরও পড়ুন-পশ্চিমে উঠছে সূর্য: যুদ্ধ থামাতে ইসলামাবাদে বৈঠক ইরান-আমেরিকার
আরও পড়ুন-সমুদ্রে মাইন বিছিয়ে ভুলে গেছে কোথায় কোথায় পাতা: চাইলেও আর হরমুজ খুলতে পারছে না ইরান
কাটমানি এবং সিন্ডিকেট প্রসঙ্গ তুলে অমিত শাহ বলেন, বিজেপির যে সরকার তৈরি হবে, তা কাটমানি এবং সিন্ডিকেট থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুক্ত করবে। সিমেন্ট, বালি, ইট কিনতে গেলে কাটমানি দিতে হয়। চিন্তা করবেন না। বিজেপির সরকার গড়ে দিন।
এদিন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডির সভা মঞ্চ থেকে অমিত শাহ আশ্বাস দিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক মহিলাকে প্রত্যেক মাসে ৩০০০ টাকা করে দেব। প্রবীণ, বিধবা এবং বিশেষ ভাবে সক্ষমদেরও মাসে ২০০০ টাকা করে দেব। কৃষকদেরও প্রতি বছরে ৯০০০ টাকা করে দেওয়া হবে।
এছাড়াও রাজ্যে কর্মসংস্থান এবং বেকারত্ব প্রসঙ্গ তুলে অমিত শাহ বলেন,রোজগারের জন্য যুবকদের ভিন রাজ্যে যেতে হয়। এ রাজ্যে ৭০০০ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সব কারখানা বাইরে চলে গিয়েছে। আমাদের আদিবাসী, কুড়মি ভাইয়েরা উপার্জন করতে পারেন না। বিজেপির সরকার গঠন করুন। আমরা পশ্চিমবঙ্গকে আবার আগের মতো শিল্পোদ্যোগের কেন্দ্র গড়ে তুলব । তত দিন পর্যন্ত সকল বেকারকে মাসে তিন হাজার টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়া হবে।
অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, বিএসএফ-এর জমি দরকার কাঁটাতার বেড়া দেওয়ার জন্য। ১৫ বছর ধরে তিনি জমি দিচ্ছেন না। বিজেপি স্থির করেছে, সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি দেওয়া হবে। অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে। অনুপ্রবেশকারীদের থেকে মুক্ত করতে ভাইপো বা মমতা দিদি করতে পারবে? ওরাই তো এনে রেখেছে। ওদের তো ভোটব্যাঙ্ক। আপনার সময় শেষ । ৫ তারিখ বিজেপির সরকার আসবে। পুরো রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)