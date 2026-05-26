Jahangir Khan Big Update: রাজনীতির বিগ ব্রেকিং: এবার কি গ্রেফতার হবেন ফলতার 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খান? এল চমকে দেওয়া আপডেট

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন মেটার পরপরই আইনি বিড়ম্বনায় পড়লেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। মাত্র কয়েকটা ভোট পেয়ে চার নম্বর স্থানে পেয়েছেন তিনি। ভোট শুরু হওয়া থেকেই তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। 'পুষ্পা ঝুকেগা নেহি'-- এই ডায়লগ রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তুলেছিল। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সহচর হওয়ার জন্য রাজনীতিতে দাবাং নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাত্ই উলটপুরাণ। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই ভোল পালটে গেল জাহাঙ্গিরের। ফলতার নির্বাচনের আগেই প্রার্থীপদ ছাড়ছেন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু বিধি বাম। ভোটে প্রার্থীই থাকলেন আর হারলেনও গোহারা। আর শাসক দল বদলাতেই তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের হল। রাজনৈতিক মহলের মতে, শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকার জন্য একসময় যা যা দুর্নীতি তিনি করেছেন তার বিরুদ্ধেই মামলা দায়ার হয়েছে। প্রথমে তাঁর আইনজীবী রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন। প্রাথমিক রক্ষাকবচ পেয়েওছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট আর কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল না। এর ফলে, প্রভাবশালী এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতার মতো কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিসের সামনে আর কোনও আইনি বাধা রইল না।
মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের একক বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানির পর জাহাঙ্গীর খানের দুটি ভিন্ন মামলায় পাওয়া পূর্ববর্তী সমস্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করে নেয় আদালত।
আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ
এর আগে কলকাতা হাইকোর্ট জাহাঙ্গীর খানকে ৫টি মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিয়েছিল। কিন্তু আজ সবকটি রক্ষাকবচ একযোগে প্রত্যাহার করে নেন বিচারপতি। মামলার শুনানিতে বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।
তিনি স্পষ্ট জানান:
১. দায়ের হওয়া ৭টি এফআইআর (FIR)-এর প্রতিটিতেই মূল অভিযুক্ত জাহাঙ্গির খান।
২. এই এফআইআরগুলোর মধ্যেই এমন কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে পুলিসের প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব।
৩. আদালতে জাহাঙ্গিরের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'পুলিস যখন মামলা রুজু করেছে, তখন তদন্ত তো হবেই। আপনি আদালতে না ঘুরে আত্মসমর্পণ করে নিম্ন আদালত থেকে জামিন নিন।'
বিচারপতি আরও প্রশ্ন তোলেন, 'নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কোনও নথি না দেখেই ২৬ মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল। এখন তো ভোট মিটে গিয়েছে, তাহলে এখন আর রক্ষাকবচের কী প্রয়োজন?'
শুনানির সময় রাজ্যের আইনজীবী আদালতে জানান যে, এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট পূর্বে যে রক্ষাকবচ দিয়েছিল, তাও আজ উঠে গিয়েছে।
একই সঙ্গে জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার বিস্ফোরক অভিযোগ তোলে রাজ্য। রাজ্যের তরফে সওয়াল করে জানানো হয়, তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন-- এই শর্তেই এর আগে জাহাঙ্গির খানকে আইনি সুরক্ষা বা রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু তিনি সেই শর্ত মানেননি। পুলিস আধিকারিকরা যখন তদন্তের স্বার্থে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে পাওয়া যায়নি। তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন এবং তদন্তে কোনও সাহায্য করছেন না। এই মর্মে পুলিসের তরফে একটি জেনারেল ডায়েরি (GD)-ও করা হয়েছে।
আইনজীবীর আর্জি
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জাহাঙ্গির খানের আইনজীবী তথা রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতের কাছে পুনরায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য জোরালো আবেদন জানান। তবে বিচারপতি সেই আবেদন খারিজ করে কড়া হুঁশিয়ারি দেন।
বিচারপতি সেন বলেন, 'আপনি চাইলে এখনও মামলা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। কিন্তু আমি যদি পুলিসি রিপোর্টে দেখতে পাই যে অভিযোগের সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে সত্যতা বা প্রমাণ আছে, তাহলে এই আদালতের পর্যবেক্ষণ কিন্তু আপনার মক্কেলের পক্ষে হিতকর হবে না।' তিনি আরও স্পষ্ট করে দেন যে, একবার পুলিসি রিপোর্ট দেখার পর তিনি আর জাহাঙ্গির খানকে মামলা প্রত্যাহারের কোনও সুযোগই দেবেন না।
ভোটের ফলপ্রকাশের পরই ফলতার এই পরাজিত তৃণমূল প্রার্থীর চারপাশের আইনি বেড়াজাল যেভাবে শক্ত হল, তাতে রাজনৈতিক ও আইনি মহলের ধারণা-- যেকোনও মুহূর্তে গ্রেফতার হতে পারেন জাহাঙ্গির খান।
