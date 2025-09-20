English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: রবিবার ভাসবে রাজ্য! মহালয়াকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে আন্দামান সাগর এবং মায়ানমার উপকূলের ঘোর ঘূর্ণাবর্ত...

Bengal Weather Update: আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত। আজ, শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 20, 2025, 06:20 PM IST
Bengal Weather Update: রবিবার ভাসবে রাজ্য! মহালয়াকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে আন্দামান সাগর এবং মায়ানমার উপকূলের ঘোর ঘূর্ণাবর্ত...

সন্দীপ প্রামাণিক: এসে গেল আজ, শনিবার বিকেলের আবহাওয়া (Afternoon Weather)। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়ে দিলেন কেমন থাকবে এই ক'দিনের আবহাওয়া। জানা গিয়েছে, আন্দামান সাগর (Andaman Sea) এবং সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে (Myanmar Coast) ঘোর ঘূর্ণাবর্ত (Cyclonic System)। আজ, শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Mother's Kidney to Daughter: বাবরের প্রার্থনা! 'চোখের সামনে মেয়েকে মরতে দিতে পারি না! আমার কিডনি দিয়ে দেব ওকে, যদি মেয়ে নতুন জীবন পায়'... আবেগি মা...

আন্দামান সাগরে, সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে ঘূর্ণাবর্ত

উত্তর আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্তটি এগিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার নাগাদ উত্তর বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছবে। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। আগামী বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলায়। কলকাতা-সহ সব জেলাতেই আগামী বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।

মহালয়ায় কী হবে?

আজ, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এই জেলার কিছু অংশে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার ও বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বুধবার এই তিন জেলার সঙ্গে বাঁকুড়াতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামীকাল মহালয়ার দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। সকালের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও দুপুরের পর থেকে পুরোপুরি মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কলকাতাতেও বেলা বাড়লে বৃষ্টির সম্ভাবনা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ।

আরও পড়ুন: Deadly Thunderstorm: ঘনঘোর দুর্যোগ! অতিবৃষ্টির লাল সতর্কতা, কলকাতা-সহ ৯ জেলায় আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন ঘন বজ্রপাতের রক্তচক্ষু...

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। আগামীকাল থেকেই ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। আজ, শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সোমবারেও পার্বত্য এলাকা এবং মালদা ও দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। শুক্রবারে দার্জিলিংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
weather on mahalayaheavy rainTHUNDERSTORMgusty windRain In Bengalrain in kolkataMonsoon UpdatesBengal Weather Updatesবৃষ্টিঝড়বজ্রপাতমহালয়া
পরবর্তী
খবর

Mother's Kidney to Daughter: বাবরের প্রার্থনা! 'চোখের সামনে মেয়েকে মরতে দিতে পারি না! আমার কিডনি দিয়ে দেব ওকে, যদি মেয়ে নতুন জীবন পায়'... আবেগি মা...
.

পরবর্তী খবর

Masood Azhar Behind Parliament Attack, 26/11: মাসুদই দিল্লি-মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড, পাক...