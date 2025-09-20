Bengal Weather Update: রবিবার ভাসবে রাজ্য! মহালয়াকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে আন্দামান সাগর এবং মায়ানমার উপকূলের ঘোর ঘূর্ণাবর্ত...

Bengal Weather Update: রবিবার ভাসবে রাজ্য! মহালয়াকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে আন্দামান সাগর এবং মায়ানমার উপকূলের ঘোর ঘূর্ণাবর্ত...
সন্দীপ প্রামাণিক: এসে গেল আজ, শনিবার বিকেলের আবহাওয়া (Afternoon Weather)। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য জানিয়ে দিলেন কেমন থাকবে এই ক'দিনের আবহাওয়া। জানা গিয়েছে, আন্দামান সাগর (Andaman Sea) এবং সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে (Myanmar Coast) ঘোর ঘূর্ণাবর্ত (Cyclonic System)। আজ, শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
আন্দামান সাগরে, সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে ঘূর্ণাবর্ত
উত্তর আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্তটি এগিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার নাগাদ উত্তর বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছবে। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। আগামী বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলের জেলায়। কলকাতা-সহ সব জেলাতেই আগামী বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
মহালয়ায় কী হবে?
আজ, শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এই জেলার কিছু অংশে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার ও বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বুধবার এই তিন জেলার সঙ্গে বাঁকুড়াতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আগামীকাল মহালয়ার দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। সকালের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও দুপুরের পর থেকে পুরোপুরি মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। কলকাতাতেও বেলা বাড়লে বৃষ্টির সম্ভাবনা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। আগামীকাল থেকেই ক্রমশ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। আজ, শনিবার ও আগামীকাল রবিবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সোমবারেও পার্বত্য এলাকা এবং মালদা ও দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। শুক্রবারে দার্জিলিংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
