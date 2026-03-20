TMC Candidate: বড় খবর: ঘোষণার পরেও এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদলাচ্ছে তৃণমূল? কাকে করার প্রস্তাব?
Purba Bardhaman Khandaghosh TMC Candidate 2026: আই প্যাকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৈঠক। প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগকে পরিবর্তন না করলে সংগঠনগতভাবে নিষ্ক্রিয় থাকার হুঁশিয়ারি। উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেও মেলেনি কোনও সমাধান। প্রার্থী অদলবদলেরও প্রস্তাব।
অরূপ লাহা: প্রার্থী বদলের দাবিতে ব্লক সভাপতি অনড় থাকায় পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভায় জটিলতা অব্যাহত। বৈঠকে সমাধান না মেলায় খণ্ডঘোষ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে জটিলতা ক্রমশ বাড়ছে। প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরেও প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে অনড় রয়েছেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। বৃহস্পতি রাত পর্যন্ত আইপ্যাকের সঙ্গে বৈঠক হলেও কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি।
বৃহস্পতিবার রাতে খণ্ডঘোষের বাদুলিয়ায় ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে বিধানসভা নির্বাচনে দলের ঘোষিত প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগ এবং আই প্যাকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেখানে ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নবীন চন্দ্র বাগকে তাঁরা প্রার্থী হিসেবে মানতে রাজি নন। প্রার্থী পরিবর্তন না হলে তাঁরা সংগঠনগতভাবে নিষ্ক্রিয় থাকবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন।
উল্লেখ্য, নবীন চন্দ্র বাগের প্রার্থীপদ ঘোষণার পর থেকেই ব্লক সভাপতির নেতৃত্বে একাধিক তৃণমূল নেতা বিক্ষোভে সামিল হন। বৃহস্পতিবার রাতে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নবীন বাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে পোস্টারও পড়ে। বৈঠকে ব্লক সভাপতি বিকল্প হিসেবে জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়কে প্রার্থী করার প্রস্তাব দেন। পাশাপাশি আউসগ্রাম বিধানসভার প্রার্থীর সঙ্গে অদলবদলের প্রস্তাবও তুলে ধরে নবীন বাগকে আউসগ্রামে এবং সেখানকার প্রার্থীকে খণ্ডঘোষে দাঁড় করালেও তাঁদের আপত্তি নেই বলে জানান তিনি।
তবে বৈঠকে উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও সমাধান না মেলায় শেষ পর্যন্ত নবীন চন্দ্র বাগ আই প্যাক প্রতিনিধিকে নিয়ে দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যান। মঙ্গলবার থেকেই এই পরিস্থিতির সূত্রপাত। যখন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে নবীন চন্দ্র বাগের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপরই ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলামের নেতৃত্বে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দলের অন্দরে। প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে অপার্থিব ইসলাম দলীয় পদ ও জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ পদ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দেন।
একই সুর শোনা যায় বিশ্বনাথ রায়ের মুখেও। তিনিও জানান, নবীন বাগকে প্রার্থী রাখা হলে তিনিও নিয়ম মেনে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। সব মিলিয়ে খণ্ডঘোষে তৃণমূলের অন্দরে বাড়তে থাকা এই দ্বন্দ্ব নির্বাচনের আগে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে বিরোধীরা নির্বাচনের আগে হাতিয়ার করছে।
বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, "এতদিন সিপিএম থেকে আসা নবীন বাগ ভালো ছিল। কিন্তু এখন বিবাদ কেন? আসলে দামোদর নদের বালির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল!" কটাক্ষ করেন মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র। তবে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম বলেন, "দু'একদিনের মধ্যে সমস্যা মিটে যাবে। দলের রাজ্য নেতৃত্ব গোটা বিষয়টি দেখছে।" এখন দেখার সত্যিই সমস্যা মেটে নাকি প্রার্থী বদলেই হয় সমাধান! উত্তর দেবে সময়।
