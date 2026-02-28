Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ৩৫°, এরই মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এই এই জেলায়...

Bengal Weather Update: মার্চের শুরুতেই তাপমাত্রা ছুঁতে পারে ৩৫°, এরই মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এই এই জেলায়...
West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা ২২-২৩ ডিগ্রি এবং দিনের পারদ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছাতে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ও সিকিমে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা।
অয়ন ঘোষাল: শুষ্ক পরিস্থিতি কাটিয়ে রাজ্যে আজ থেকে বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। তার প্রমাণ সকালে রাজ্যের জেলায় জেলায় মাঝারি - ঘন - অতি ঘন কুয়াশার দাপট। কলকাতায় ফাঁকা জায়গাতেও সকালে ঘন কুয়াশা। উপকূলের জেলায় অতি ঘন কুয়াশার চাদর। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলায় অতি ঘন কুয়াশার সঙ্গে আঞ্চলিকভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি
রবিবারের মধ্যে উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি এবং ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তন কাল থেকে। আজ ফেব্রুয়ারির শেষ দিনে ভোরে ঘন কুয়াশা এবং হালকা হিমের পরশ। কাল থেকে বুধ বৃহস্পতিবারের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস। দোলযাত্রার দিনেই রীতিমতো গরমের অনুভূতি।
নিম্নচাপ
দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকার নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার ২ মার্চ নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকবে।
দক্ষিণবঙ্গের আপডেট
দক্ষিণবঙ্গে জেলায় জেলায় মাঝারি - ঘন কুয়াশার দাপট। উপকূলের জেলায় অতি ঘন কুয়াশা। বেলা বাড়লে কুয়াশা কেটে পরিষ্কার আকাশ। কাল রবিবার মার্চের শুরু থেকে বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় ২২ থেকে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছবে রাতের পারদ। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মার্চের ৩ - ৪ তারিখ ৩৫ স্পর্শ করতে পারে।
বৃষ্টির দাপট উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। গ্রাউন্ড ফ্রস্ট বা হালকা বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং জেলায়। কাল রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শুষ্ক আবহাওয়া পরবর্তী সাতদিন। সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
ভিন রাজ্য
আজ সিকিম ও সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। সিকিমে হালকা তুষারপাত। তার প্রভাব পড়তে পারে দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়।
