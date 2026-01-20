English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  খবর
  রাজ্য
West Bengal Weather Update: সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা শীত থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে এবং তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায় সকালের দিকে হালকা–মাঝারি কুয়াশা থাকলেও ঘন কুয়াশার সতর্কতা নেই, আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক।

সৌমিতা খাঁ | Jan 20, 2026, 09:37 AM IST
Bengal Weather Update: কুয়াশার আড়ালে উষ্ণতার আগমন! ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রা, আগামীকাল থেকে আরও...

অয়ন ঘোষাল: হালকা মাঝারি কুয়াশা। সকাল এবং সন্ধ্যে শীতের আমেজ থাকবে। দিনের বেলায় কার্যত শীত উধাও। বেলার দিকে কমবে শীতের অনুভূতি। আপাতত ঊর্ধ্বমুখী পারদ। স্বাভাবিকের নীচে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার ওপরে। ক্রমশ তাপমাত্রা বাড়বে। তারপর কিছুদিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা।

সিস্টেম:
পঞ্জাব ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসবে বুধবার। দক্ষিণ ভারতে মৌসুমি বায়ু প্রত্যাহার হয়েছে গতকাল ১৯ জানুয়ারি সোমবার। তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি, করাইকাল থেকে সরে গিয়েছে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। আগামী দু'দিনে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণ ভারতে।

দক্ষিণবঙ্গ: 
সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা। কমবে শীতের আমেজ। সকাল এবং সন্ধ্যের দিকে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার ক্ষেত্রে আজকেও ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 

বাড়বে তাপমাত্রা। বুধ এবং বৃহস্পতিবার আরও দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।

উত্তরবঙ্গ: 
ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোনও হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।

কলকাতা: 
আজ ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আগামীকাল আরও বাড়বে তাপমাত্রা। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতায়। আগামী সাতদিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। কলকাতা তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৬ থেকে ৯৫ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে: 
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি শুধুমাত্র হিমাচল প্রদেশে। আগামীকাল থেকে শৈত্য প্রবাহের কোনও সতর্কবার্তা আর থাকবে না। ঘন কুয়াশার সতর্কতা রাজধানী দিল্লি, পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে বিহারেও।

