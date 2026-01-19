English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bengal Weather Update: শীত বিদায় নিচ্ছে? সরস্বতী পুজোর সময়ে কেমন থাকবে আবহাওয়া? এখনই কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লে...

Bengal Weather Update: শীত বিদায় নিচ্ছে? সরস্বতী পুজোর সময়ে কেমন থাকবে আবহাওয়া? এখনই কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লে...

Bengal Winter Weather Updates: দিনের তাপমাত্রা বাড়ল। বুধবারের মধ্যে রাতের তাপমাত্রাও প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়ার পূর্বাভাস। ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো থেকেই দিনের বেলা টের পাওয়া যাবে উষ্ণতা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 19, 2026, 09:40 AM IST
Bengal Weather Update: শীত বিদায় নিচ্ছে? সরস্বতী পুজোর সময়ে কেমন থাকবে আবহাওয়া? এখনই কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়লে...

অয়ন ঘোষাল: শীত কি বিদায়ী (Winter)? শীতের আমেজ গায়েব? সরস্বতীপুজোর (saraswati puja weather) সময়ে শীতের কামড় কি থাকবে না? এবার কি বসন্তের (spring season) উষ্ণতা অনুভব করা যাবে ধীরে ধীরে? হ্যাঁ, এই সব প্রশ্নই এখন ভিড় করে আসছে সকলের মনে। আর উত্তরও মিলছে। কেননা, জানা গেল, দিনের তাপমাত্রা বাড়ল এবং বুধবারের মধ্যে রাতের তাপমাত্রাও প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। কী রয়েছে পূর্বাভাসে?

আরও পড়ুন: Outbreak Of Victorian Disease: 'নিপা' আবহে নয়া যম! এক লপ্তে ৩০০০ আক্রান্ত, রাতারাতি শাটডাউনের সিদ্ধান্ত...

শীতের আমেজ গায়েব? 

দিনের তাপমাত্রা বাড়ল। বুধবারের মধ্যে রাতের তাপমাত্রাও প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়ার পূর্বাভাস। ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো থেকেই দিনের বেলা টের পাওয়া যাবে উষ্ণতা। প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে রাতে বা ভোরে মনোরম শীতের আমেজও গায়েব হতে পারে।

২৩ জানুয়ারি থেকেই গ্রীষ্ম?

পরশু কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি থেকে গতকাল দিনের তাপমাত্রা বেড়ে ২৫.২ ডিগ্রি। পরশু রাতের তাপমাত্রা ১৩ থেকে গতকাল রাতের তাপমাত্রা বেড়ে ১৩.৪ ডিগ্রি। ২২ জানুয়ারি রাতে পারদের খুব সামান্য পতনের পর ২৩ জানুয়ারি থেকে ক্রমান্বয়ে পারদের ধাপে ধাপে উত্থানের পূর্বাভাস।

ঘন কুয়াশার সতর্কতা

দক্ষিণবঙ্গে সোমবার ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায়। বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশার সতর্কতা সকালের দিকে। উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায়। সোমবার পর্যন্ত ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের।

পশ্চিমি ঝঞ্ঝা

একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে রয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। নতুন করে আরও দুটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসবে আজ ১৯ জানুয়ারি সোমবার এবং পরশু ২১ জানুয়ারি বুধবার। কোমোরিন এলাকায় রয়েছে একটি আপার এয়ার সার্কুলেশন। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।

আরও পড়ুন: Techie Drowns In Deep Pit: 'ড্যাড, আমি গভীর গর্তে পড়ে গিয়েছি, ডুবছি, আমাকে বাঁচাও, আমি এখনই মরতে চাই না!' বাবাকে শেষ-ফোন ছেলের...

সর্তকতা প্রত্যাহার

রবিবার মৌসম ভবন সারা দেশ থেকে এই মরশুমের জন্য শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। শীতল দিনের পরিস্থিতি উত্তর প্রদেশ এবং উত্তরাখন্ডের কিছু অংশে। ঘন কুয়াশার সতর্কতা রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চণ্ডীগড় হরিয়ানা। ঘন কুয়াশা জম্মু-কাশ্মীর লাদাখ এবং মোজাফফরাবাদে। ঘন কুয়াশা থাকবে উত্তরাখন্ড সিকিম উত্তরবঙ্গ বিহারে। উত্তর প্রদেশে ঘন কুয়াশার চরম সতর্কবার্তা।

