English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: হাড়কাঁপানো নিউ ইয়ারই কি অপেক্ষায়? বর্ষশেষের দিনগুলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া? তীব্র শৈত্যপ্রবাহ আর...

Bengal Weather Update: হাড়কাঁপানো নিউ ইয়ারই কি অপেক্ষায়? বর্ষশেষের দিনগুলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া? তীব্র শৈত্যপ্রবাহ আর...

Bengal New Year Winter Weather Updates: বর্ষশেষের দিনগুলিতে শীতের আমেজেই কাটবে। তবে, নববর্ষে শুরুতে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। এমনিতে রাজ্যে জমিয়ে শীতের পরিস্থিতি। কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। পশ্চিমের জেলায় সামান্য বেড়ে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। আগামী সোম/মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতিই থাকবে। বুধবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। শুক্রবারের মধ্যে দুই - তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 28, 2025, 10:45 AM IST
Bengal Weather Update: হাড়কাঁপানো নিউ ইয়ারই কি অপেক্ষায়? বর্ষশেষের দিনগুলিতে কেমন থাকবে আবহাওয়া? তীব্র শৈত্যপ্রবাহ আর...

অয়ন ঘোষাল: আজ, ২০২৫-এর শেষ রবিবার। স্বভাবতই নিউ ইয়ারের আগের শেষ রবিবার। এসে গেল সেই বিশেষ দিনটির আবহাওয়ার পূর্বাভাস। জানা গেল, বর্ষশেষের দিনগুলিতে শীতের আমেজেই কাটবে। নববর্ষের শুরুতে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। রাজ্যে জমিয়ে শীতের পরিস্থিতি। তাপমাত্রা সামান্য বাড়ল। কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। পশ্চিমের জেলায় সামান্য বেড়ে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আগামী সোম/মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। বুধবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। শুক্রবারের মধ্যে দুই-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের...

সিস্টেম

পরপর পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। জম্মু-কাশ্মীরে রয়েছে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে ৩০ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার। উত্তরবঙ্গের উপরে রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। গালফ অফ মানার এবং কোমোরিন এলাকায় রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।

বর্ষশেষের দিনগুলিতে

আগামী দু-দিন একই রকম তাপমাত্রা থাকবে। বর্ষশেষের বাকি দিনগুলিতে জমিয়ে শীতের পরিস্থিতি। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে ফের বছরের শুরুতে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ। তবে বড়সড়ো পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। নতুন বছরের শুরুতে ২ ডিগ্রি থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

দক্ষিণবঙ্গে 

দক্ষিণবঙ্গেও শীত চলবে। কলকাতায় সামান্য বেড়ে ১৪ ডিগ্রির ঘরে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলায় পারদ থাকবে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পশ্চিমের জেলার তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৩ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

কলকাতায়

শীতলতম দিন কাটিয়ে তাপমাত্রা বাড়ল কলকাতায়। পরপর দুদিন ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা ছিল। আজ সামান্য বেড়ে কলকাতায় ১৪ ডিগ্রিতে পারদ। আরও দু তিন দিন একই রকম আবহাওয়া। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সামান্য। তাপমাত্রা বাড়বে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা, পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। 

কলকাতার তাপমান 

রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৮ থেকে ৮৯ শতাংশ।  

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গেও শীতের আমেজ, এবং তা বেশিই। ঘন কুয়াশা দার্জিলিং-সহ বেশিরভাগ জেলায়। দার্জিলিং কোচবিহার উত্তর দিনাজপুর-- এই চার জেলায় ঘন কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘন কুয়াশার দাপটই চলবে। আজ ও কাল পার্বত্য এলাকা-সহ কয়েকটি জেলার কিছু এলাকায় ঘন কুয়াশা থাকবে। দার্জিলিং উত্তর দিনাজপুর কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার  দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ঘন কুয়াশা। দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। পরে পরিষ্কার আকাশ কোথাও কোথাও দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ ও কুয়াশার সম্ভাবনা। দার্জিলিং জেলা-সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। পার্বত্য এলাকা এবং উপরের দিকের পাঁচ জেলায় তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। মালদা ও সংলগ্ন জেলা অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নীচের দিকে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।

আরও পড়ুন: Luckiest Zodiac Signs In 2026: বৃহস্পতির ম্যাজিকেই ৭ রাশির বিপুল সৌভাগ্যের সূচনা ২০২৬-য়ে! অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস সাগরপারের আশ্চর্য জ্যোতিষীর...

ভিন রাজ্যে 

শৈত্য প্রবাহের সর্তকতা ও পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডীগড় হরিয়ানা এবং রাজস্থানে। ছত্তীসগঢ় এবং মধ্যপ্রদেশেও শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি। চরম শীতল দিনের পরিস্থিতি পূর্ব উত্তর প্রদেশে। শীতল দিনের পরিস্থিতি বিহার পশ্চিম উত্তর প্রদেশে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Bengal New Year Winter Weather UpdatesBengal New Year Weather UpdatesWinter UpdatesWinter Season NewsCyclone DitwahWinter Season News UpdatesWinter in Bengalwinter in kolkataBengal WinterTemperature FallingBengal Weather UpdateCold waveবাংলায় শীতরাজ্যে শীতকলকাতায় শীতকড়া শীতকুয়াশাশৈত্যপ্রবাহ
পরবর্তী
খবর

Sebaashray Camp in Nandigram: বিধানসভার আগে নজরে নন্দীগ্রাম! জানুয়ারিতে খোদ শুভেন্দুর গড়েই এবার সেবাশ্রয় শিবির
.

পরবর্তী খবর

Wife Kills Husband: স্বামীকে ২৬ বার কুড়ুল দিয়ে কোপাল মাতাল স্ত্রী! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখল এ...