English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: বাংলা জুড়ে শীতের আমেজ, বইছে পশ্চিমি হাওয়া! জেলায় কড়া ঠান্ডা, কলকাতায় কত ডিগ্রি? শীত কি ক্রমশ বাড়বে?

Winter Updates: কলকাতার পারদ ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে গেল। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। পশ্চিমি হাওয়ার দাপট। উত্তর পশ্চিমের শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এর প্রভাবে শীতের আমেজ বাড়বে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 9, 2025, 10:15 AM IST
Bengal Weather Update: বাংলা জুড়ে শীতের আমেজ, বইছে পশ্চিমি হাওয়া! জেলায় কড়া ঠান্ডা, কলকাতায় কত ডিগ্রি? শীত কি ক্রমশ বাড়বে?

অয়ন ঘোষাল:  এসে গেল আজ, রবিবারের আবহাওয়া-সংবাদ (Bengal Weather Update)। শীতের আগমন-সংবাদ তো শনিবারই মিলেছে (Winter Season)। শনিতেই শীতের প্রাথমিক আগমন হল এ রাজ্যে (Setting in of Winter)। গতকাল সবচেয়ে যা সকলকে বিস্মিত করেছিল, তা হল, পারদপতনে পার্বত্য জেলা কালিম্পংকে (Kalimpong) পরাস্ত করে ছিল পশ্চিমাঞ্চলের শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন (Santiniketan-Sriniketan)! ভাবা যায়! শীতের অগ্রগতি কিন্তু আজ, রবিতেও প্রায় তেমনই। কলকাতার পারদ ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে গেল। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি। চলছে পশ্চিমি হাওয়ার দাপট। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে। এর প্রভাবে শীতের আমেজ বাড়বে বলেই অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Horoscope Today: মেষের ধৈর্য, মিথুনের বিদেশভ্রমণ, কন্যার আরাম! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

সিস্টেম

পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব বাংলাদেশেও রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত গাল্ফ অফ মানার এবং কোমোরিন এলাকায় রয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে উত্তর পঞ্জাব এলাকায়। 

উত্তরবঙ্গ 

সকালে হালকা কুয়াশা উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায়। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার পরিমাণ বাড়তে পারে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি-- সব জেলাতেই হালকা কুয়াশা সম্ভাবনা। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। আগামী দুই থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই।

আরও পড়ুন: Vidyasagar Setu: রবিবার সারাদিন বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু! ঘোর অচলাবস্থার মুখোমুখি হওয়ার আগেই জেনে নিন বিকল্প রুট, ভোর ৫টা থেকেই তো...

দক্ষিণবঙ্গ 

শীতের আমেজ বাড়ল। খুব সকালে হালকা কুয়াশা। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনে অন্তত ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার ইঙ্গিত। পরবর্তী তিন চার দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। চলতি সপ্তাহে রাতে ও সকালে শীতের আমেজ।

কলকাতা 

কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে নামল। আগামী দু'দিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামতে পারে। পরবর্তী তিন-চার দিনেও তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই। রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ বাড়ল। আগামী কয়েকদিন এই শীতের আমেজ থাকবে। খুব সকালে হালকা কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই।

আরও পড়ুন: Breaking News Live Update: ভয়ংকর! দরজার সামনে বসেছিল, দুরন্ত গতিতে ছুটে-চলা ট্রেন থেকে নীচে পড়ে গেল..

কলকাতার তাপমান 

আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৮ থেকে ৮২ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে 

পূর্ব রাজস্থান এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের কিছু এলাকায় শৈত্য প্রবাহের সতর্কবার্তা। তামিলনাড়ু পুদুচেরি এবং করাইকালে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। কেরালা এবং মাহেতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Winter UpdatesWinter Season NewsWinter Season News UpdatesWinter in Bengalwinter in kolkataBengal Weather UpdateBengal WinterSantiniketan TemperatureHowrah Temperatureবাংলায় শীতরাজ্যে শীতশীতকালশীতল কলকাতা
পরবর্তী
খবর

Hooghly News: মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে নারকীয় অত্যাচার! তারকেশ্বরে শিশুর সঙ্গে নৃশংসতায় তুলকালাম...
.

পরবর্তী খবর

Budget Finance: আয়করে ছাড় আর GST রেটে রদবদলে চাঙ্গা বাজার! উত্‍সবের মরসুমে ২৭% বেশি ঋণের চা...