Bengal Weather Update: এসেই গেল শীত, আর এসেই হাওড়ায় ঝোড়ো ইনিংস! প্রথম ওভারেই বোল্ড উত্তরবঙ্গকে! হাড় কাঁপিয়ে কতটা নামবে পারদ?

Bengal Weather Update: এসেই গেল শীত, আর এসেই হাওড়ায় ঝোড়ো ইনিংস! প্রথম ওভারেই বোল্ড উত্তরবঙ্গকে! হাড় কাঁপিয়ে কতটা নামবে পারদ?
Bengal Winter Updates: শীতের প্রাথমিক আগমন রাজ্যে। ভাবা যায়? সবচেয়ে যা সকলকে বিস্মিত করছে, তা হল, পারদপতনে পার্বত্য জেলা কালিম্পংকে হারিয়ে দিল পশ্চিমাঞ্চলের শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন! সিজনের শুরুতেই কীভাবে সম্ভব হল এটা?
অয়ন ঘোষাল: আজ, শনিবার বিকেলের আবহাওয়া প্রেস (engal Weather Update) মিটে মিলল সুখবর। কীরকম সুখবর? এখন আর কী সুখবর, শীতের আগমন-সংবাদ ছাড়া? সুপর্ণাকে শীতকাল কবে আসবে জিগ্যেস করতে-করতে তো ক্লান্ত হয়ে হেদিয়ে গিয়েছে বাঙালি। অবশেষে আবহাওয়া বিজ্ঞানী সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন এ-রাজ্যের শীত-সংবাদ (Winter Season)। শীতের প্রাথমিক আগমন হল রাজ্যে (Setting in of Winter)। সবচেয়ে যা সকলকে বিস্মিত করছে, তা হল, পারদপতনে পার্বত্য জেলা কালিম্পংকে (Kalimpong) পরাস্ত করল পশ্চিমাঞ্চলের শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন (Santiniketan-Sriniketan)! ভাবা যায়!
আরও পড়ুন: Bengal SIR: SIR-এ নাম বাদ পড়লে কী হবে? নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে? SIR-এ নাম না থাকলে ফের কি নাম তোলা যাবে? সত্যিটা হল...
মেঘমুক্ত দিন
এই মুহূর্তে একবারে শুষ্ক পরিষ্কার মেঘমুক্ত আবহাওয়া রাজ্যে। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৪ দিনে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি নামবে রাতের পারদ। পশ্চিমের জেলায় শ্রীনিকেতন ইতিমধ্যেই ১৫.৮ ডিগ্রিতে পৌঁছে গিয়েছে।
কলকাতায়
কলকাতায় আজ, শনিবার রাতে পারদ নামতে পারে ২০ ডিগ্রিতে। মঙ্গলবারের মধ্যে যা নেমে যেতে পারে ১৭ বা ১৮ ডিগ্রির ঘরে। পশ্চিমের জেলায় রাতের পারদ ঘোরাফেরা করবে ১৩ থেকে ১৪ ডিগ্রির ঘরে।
আরও পড়ুন: Venus Transit in Rahu: স্বাতী নক্ষত্রে শুক্র, রাহুতে গোচর! নভেম্বরের শুরুতেই ঘুরবে ভাগ্যের চাকা! রাহু আর শুক্রের কৃপায় প্রেমে সাফল্য়, টাকার পাহাড়...
পাহাড়ে
ওদিকে, দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি। কালিম্পংয়ে ১৬ ডিগ্রি। আজ, শনিবার রাতে দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে। আগামী টানা ৭ দিন রাজ্য জুড়ে রাতের পারদ স্বাভাবিকের থেকে নীচে থাকবে। দিনের তাপমাত্রা আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় স্বাভাবিকের সামান্য নীচে। সোমবারের পরে কলকাতায় তাপমাত্রা ২৮ বা ২৯ ডিগ্রির কাছাকাছি নামবে। পশ্চিমের জেলায় সেই পারদ দিনের বেলায় ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে।
হাওড়ায় হাঁ!
হঠাৎ করেই কড়া শীত হাওড়ায়! কেন? হঠাৎ করেই গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া-সংলগ্ন এলাকায় কিছু আঞ্চলিক কারণে সম্প্রতি পারদের অতিরিক্ত পতন দেখা যাচ্ছে। এটি আবহাওয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আঞ্চলিক স্তরে কিছু ভৌগোলিক বা নির্মাণগত পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় এরকম ঘটনা ঘটে থাকে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদেরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)