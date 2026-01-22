English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bengal Weather Update: গত ১০ দিনে ৬ ডিগ্রি চড়ল পারদ, পাকাপাকিভাবে শীতের বিদায় কবে, জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: গত ১০ দিনে ৬ ডিগ্রি চড়ল পারদ, পাকাপাকিভাবে শীতের বিদায় কবে, জানাল হাওয়া অফিস

Bengal Weather Update: জানুয়ারি শেষ হতে এখনও ৯ দিন বাকি। তার আগেই রীতিমতো গরম লাগছে দুপুরে। সন্ধ্যার পর কিছুটা মনোরম পরিস্থিতি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 22, 2026, 07:50 AM IST
Bengal Weather Update: গত ১০ দিনে ৬ ডিগ্রি চড়ল পারদ, পাকাপাকিভাবে শীতের বিদায় কবে, জানাল হাওয়া অফিস

অয়ন ঘোষাল: ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রা। ১১ জানুয়ারি দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি। ঠিক ১০ দিন পর গতকাল ২১ জানুয়ারি সেই তাপমাত্রা বেড়ে প্রায় ২৭ ডিগ্রি। ১০ দিনে ৬ ডিগ্রি পারদ উত্থানে দিনের বেলায় রীতিমতো গরমের অনুভূতি। তার থেকেও বড় প্রশ্ন,জানুয়ারিতেই যদি দিনের তাপমাত্রা এইভাবে ধীরে ধীরে ৩০ এর দিকে এগোয় তাহলে মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন মাসে ঠিক কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। 

Add Zee News as a Preferred Source

রাতের পারদ অনেকটা চড়ল? প্রায় ২৩ দিন পর কলকাতায় পরশু রাতের পারদ ১৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গতকাল রাতে আরো কিছুটা বেড়ে সেই পারদ প্রায় ১৬ ছুঁই ছুঁই। আজ ২২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতের পারদ সামান্য নামবে। ফের ২৪ তারিখ রাত থেকে পারদ উঠবে। ফের ২৭ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পারদ সামান্য নেমে স্বাভাবিকের ঘরে আসবে। পারদের এই উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে শীতের পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। 

জানুয়ারি শেষ হতে এখনও ৯ দিন বাকি। তার আগেই রীতিমতো গরম লাগছে দুপুরে। সন্ধ্যার পর কিছুটা মনোরম পরিস্থিতি। রাতের দিকে ফ্যান চালাতে শুরু করেছে শহরবাসীর একাংশ। ভোরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য গায়ে গরম পোষাক প্রয়োজন হচ্ছে। সকাল ৮ টার পর আর প্রয়োজন হচ্ছে না। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু জেলা আর উত্তরের পার্বত্য জেলা বাদে আর কোথাও অনুভূত হচ্ছে না গত সপ্তাহের ঠান্ডা। শীতের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠা এখন দিন দশেকের অপেক্ষা। 

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের পর থেকেই উষ্ণতা অনুভূত হতে শুরু করবে রাজ্যজুড়ে। মার্চেই ভালরকম গরমের দাপট আসতে চলেছে বঙ্গে। পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। 

হঠাৎ করেই গরমের অনুভূতি বাড়ার নেপথ্যে ভিলেন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পাঞ্জাব ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে গত ৭২ ঘণ্টা ধরে রয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। নতুন করে আরো একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এসেছে গতকাল দুপুরে। জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব কাটলে উত্তর পশ্চিম ভারতে কিছুটা পারদ পতন হবে। ২৬ বা ২৭ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেই পারদ পতনের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে বাংলায়।

আরও পড়ুন-এবার রেল নেটওয়ার্কে নামছে ৮০০ বন্দে ভারতের বিশাল বাহিনী, বিরাট আপডেট রেলের...

আরও পড়ুন- অফিসে বিধ্বংসী আগুন, উদ্ধার LIC ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কল্যাণীর দেহ! তদন্তে চমক, পেট্রল ঢেলে জীবন্ত জ্বালিয়েছে অফিসার রাম...

দক্ষিণ ভারতে মৌসুমি বায়ু প্রত্যাহার হয়েছে উনিশে জানুয়ারি সোমবার। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাইকাল থেকে সরে গেছে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। আগামী দু'দিনে শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণ ভারতে।

সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতে। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা নেই। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা।
দক্ষিণবঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবার আরো দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। তারপর কিছুদিনের জন্য ফের সামান্য কমে পারদ স্বাভাবিকের ঘরে আসবে। কলকাতায় ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলায় ১০ থেকে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে পারদ।

উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা আপাতত আর নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কোন হেরফের নেই আগামী পাঁচ দিন। একই রকম আবহাওয়া থাকবে। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে।

একমাত্র হিমাচল প্রদেশ ছাড়া দেশে আর কোথাও শীতল দিনের পরিস্থিতি নেই। গোটা দেশে শৈত্য প্রবাহের কোন সতর্কবার্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঘন কুয়াশার সতর্কতা রাজধানী দিল্লি পাঞ্জাব চণ্ডীগড় হরিয়ানা। ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে বিহারেও।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Bengal Weather UpdateWinter in BengalSummer in Bengal
পরবর্তী
খবর

Abhishek Banerjee: 'বিজেপিকে রেখে দিলে আলসার, বাড়তে দিলে ক্যানসার'
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Book Fair 2026: এবার কলকাতা বইমেলায় বড় চমক! ১৫ বছর পর আসছে চিন! বাংলাদেশের সঙ্গে নে...