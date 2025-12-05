Bengal Weather Update: এবার হু হু করে নামবে পারদ! উজ্জ্বল দিন ও তীব্র শীতল রাতের মাধ্যমে ক্রমশ আক্রমণ শানাচ্ছে হাড়কাঁপানো শীত...
Winter Updates in Bengal: আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে। সকালের দিকে শিশির এবং মাঝারি কুয়াশা। পরে অবশ্য পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। শীত কি বাড়বে?
অয়ন ঘোষাল: শীত থাকবে শীতেই (Winter Season)! পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিমে শীতল হাওয়ার জোগানে সামান্য ভাটা পড়ায় বঙ্গে পরশুর তুলনায় গতকাল রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও শীতপ্রেমীদের (Winter-lovers) নিরাশ হওয়ার কিছু নেই বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস।
আরও পড়ুন: Many Putins: একটি পুতিন দু'টি পুতিন তিনটি পুতিন...! কেন এই বহু পুতিনের মিছিল? ভারতে ক'জন পুতিন এলেন? নানা পুতিনের রহস্য জানলে...
পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে
পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে শীতল হাওয়ার জোগানে সামান্য ভাটা পড়ায় বঙ্গে পরশুর তুলনায় গতকাল রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও শীতপ্রেমীদের নিরাশ হওয়ার কিছু নেই বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। আজ, শুক্রবার রাত থেকে ১৯ ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত গোটা দেশে প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে শৈত্যবলয়। সপ্তাহান্তে কলকাতার রাতের পারদ নামতে পারে ১৪ ডিগ্রিতে। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে।
সকালে শিশির ও কুয়াশা
আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা আরও কমবে। সকালে শিশির এবং মাঝারি কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। শুক্রবার-শনিবার সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা। দৃশ্যমানতা দু-এক জায়গায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।
দার্জিলিঙে ৫ ডিগ্রি
উত্তরবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা, পরে পরিষ্কার আকাশ। দার্জিলিঙে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। মালদায় ১৬ ডিগ্রির ঘরে পারদ। আগামী ৪/৫ দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে।
পশ্চিমি ঝঞ্ঝা, সঙ্গে ঘূর্ণাবর্তও
ঘূর্ণিঝড় দিতোয়া শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত। তামিলনাড়ু উপকূলের এই নিম্নচাপ থেকে লাক্ষাদ্বীপ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত, যেটি কর্ণাটক কেরলের উপর দিয়ে গিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে পাকিস্তান ও সংলগ্ন জম্মু কাশ্মীর এলাকায়। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর প্রদেশ ও ত্রিপুরায়। নতুন করে প্রভাবশালী পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকবে আজ ৫ ডিসেম্বরেই।
পারদ পতন অনিবার্য
১৫ থেকে বেড়ে রাতের পারদ ফের ১৭ ডিগ্রির ঘরে যাবে। তবে, এই উত্থান সাময়িক। সপ্তাহান্তে পারদ পতন অনিবার্য। জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া আগামী সাতদিন। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সকাল-সন্ধে শীতের আমেজ। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে।
আরও পড়ুন: Imran Khan BIG Update: ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মুখিয়ে আছে পাকিস্তান? জেল থেকেই বিস্ফোরক ইমরান, ফাঁস করলেন মুনিরের বিরাট ষড়যন্ত্র...
এবং শৈত্য প্রবাহ
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি রাজধানী দিল্লিতে। পঞ্জাব হরিয়ানা চণ্ডীগড় এবং রাজস্থানে শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা হিমাচল প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশা থাকবে ওড়িশাতেও। ভারী বৃষ্টি হবে কেরল মাহে, কর্ণাটক তামিলনাড়ু পণ্ডিচেরি এবং করাইকালেও। মূলত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিরই সতর্কতা রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)