English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bengal Weather Update: তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি! শৈত্যপ্রবাহ, ঘন কুয়াশা! উইকেন্ডে বাড়বে শীতের আমেজ! এবার কি সত্যিই হাড়কাঁপানো শীতে...

Winter Updates: কুয়াশার জেরে দু-এক জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নামতে পারে। কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উইকন্ডের দিকে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যেতে পারে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 1, 2025, 11:00 AM IST
Bengal Weather Update: তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি! শৈত্যপ্রবাহ, ঘন কুয়াশা! উইকেন্ডে বাড়বে শীতের আমেজ! এবার কি সত্যিই হাড়কাঁপানো শীতে...

অয়ন ঘোষাল: এসে গেল আজ, সোমবারের সকালের আবহাওয়া (Weather Updates)। কী আপডেট? জানা গিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় দেতোয়া (DITWAH) উপকূলের কাছাকাছিই আছে। এবং সমুদ্র উপকূলেই শক্তি হারাবে ঘূর্ণিঝড়। এর স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এর সরাসরি কোনো প্রভাবও নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য হতে পারে, যেটা ইতিমধ্য়েই শুরু হয়েছে। এবং শীতও (Winter Season) পড়বে এবার।

Add Zee News as a Preferred Source

হাওয়ার খবর

দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। দু-এক জায়গায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি নামতে পারে। কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। পশ্চিমের জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। মঙ্গলবারের পরে ধীরে ধীরে নামবে পারদ। শুক্র-শনিবার, অর্থাৎ, উইকন্ডের দিকে কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে নেমে যেতে পারে পারদ। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী কয়েকদিনে। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, শুষ্ক আবহাওয়া। নীচের দিকের জেলা অর্থাৎ, দুই দিনাজপুর ও মালদায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের কমবে তাপমাত্রা।

সিস্টেম

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় দেতোয়া (DITWAH) এখনও উপকূলের কাছাকাছিই। সমুদ্র উপকূলেই শক্তি হারাবে ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা এর নেই বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এটি উত্তর দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি উপকূলের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। ২০ থেকে ৪০ কিমি ডিসট্যান্স রেখে স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্রে অবস্থান করবে। পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত হরিয়ানার উপর অবস্থান করছে। পর পর আরো পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসছে।

দক্ষিণবঙ্গে
 
সামান্য বাড়লেও স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। রাতের তাপমাত্রা কোথাও সামান্য উপরে থাকতে পারে। রাতে ও সকালে শীতের আমেজ কমবে। দিনে উধাও হবে শীতের অনুভূতি।‌

কলকাতায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা একই রকম থাকবে উষ্ণতা। মঙ্গলবার থেকে দু-তিন দিনে অন্তত তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে। শুক্রবার নাগাদ কলকাতার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। উইকেন্ডে বাড়বে শীতের আমেজ। 

আগামী দু-তিন দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। তাপমাত্রার ওঠানামায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের কাছাকাছি চলে যেতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গে 

আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়াই। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে।

দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। মালদায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উইকেন্ডে পার্বত্য এলাকাতেও বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনা।

কলকাতায়

সকালে হালকা কুয়াশা থাকবে। বাড়ল রাতের তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের উপরে উঠল পারদ। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা কমবে। দিনে‌ উধাও শীতের আমেজ। মূলত পরিষ্কার আকাশ। কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। সোমবার ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে কলকাতার পারদ। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা কমবে। এই সপ্তাহে শুক্র /শনিবার নাগাদ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমে যেতে পারে কলকাতার পারদ। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের।

কলকাতার তাপমান

আজ, সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.০ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৮ থেকে ৯৪ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে 

ভারী বৃষ্টি হবে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানায়। তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শৈত্য প্রবাহ মধ্য মহারাষ্ট্র , মারাঠাওয়াড়া এবং পাঞ্জাবে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা হিমাচল প্রদেশে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Winter UpdatesWinter Season NewsCyclone DitwahWinter Season News UpdatesWinter in Bengalwinter in kolkataTemperature FallingBengal Weather Updateবাংলায় শীতরাজ্যে শীতকলকাতায় শীতকড়া শীতকুয়াশাশৈত্যপ্রবাহ
পরবর্তী
খবর

Barrackpore: প্রেমিককে নির্মম মারধর, গায়ে মূত্র ত্যাগ, খুনের চেষ্টা! নেটপাড়ায় ভাইরাল হাড়হিম অত্যাচার...

.

পরবর্তী খবর

Kolkata Knight Riders: অ্যান্ড্রে রাসেলের বিদায়বেলা... নাইটদের ছেড়ে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা...