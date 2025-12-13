English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: শীতের ঝোড়ো ব্যাটিং! আরও নামল পারদ, ঠান্ডায় জুবুথুবু বাংলা...

West Bengal Weather Update: আগামী আরও ৭ দিন অবলীলায় ব্যাটিং করবে শীত।  শীতের ইনিংস বহাল রইল রাজ্যে। পরশু রাতে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪.৮ থেকে গতরাতে সামান্য বেড়ে ১৫.৪ ডিগ্রি।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 13, 2025, 10:29 AM IST
অয়ন ঘোষাল: রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়ল। কিন্তু দিনের তাপমাত্রা নামল। ফলে শীতের ইনিংস বহাল রইল রাজ্যে। পরশু রাতে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৪.৮ থেকে গতরাতে সামান্য বেড়ে ১৫.৪ ডিগ্রি। আবার পরশু দিনের তাপমাত্রা ২৫.৪ থেকে গতকাল কমে ২৪.৮ ডিগ্রি। দিন ও রাতের পারদ স্বাভাবিকের নিচে। ফলে উপভোগ্য শীতের ট্রেন্ড বহাল। 

কোথায়, কত তাপমাত্রা:

দার্জিলিং ৬ ডিগ্রি। কালিম্পং ৯ ডিগ্রি। শিলিগুড়ি ১৪ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ার ১০ ডিগ্রি। জলপাইগুড়ি ১১ ডিগ্রি। কোচবিহার ৯ ডিগ্রি। মালদা ১৬ ডিগ্রি। বহরমপুর ১১.৮ ডিগ্রি। শ্রীনিকেতন ১১.৭ ডিগ্রি। পুরুলিয়া ১১.৬ ডিগ্রি। দীঘা ১২.৮ ডিগ্রি। দমদম ১৩.৮ ডিগ্রি। সল্টলেক ১৫.২ ডিগ্রি।

জলপাইগুড়ি- উত্তরে শীতের আমেজ। জলপাইগুড়িতে কনকনে শীত। সকাল থেকেই কুয়াশার পাশাপাশি হালকা রোদের দেখা মিলতে শুরু করেছে। জলপাইগুড়িতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। শীতের পোশাক পরেই রাস্তায় মানুষজনেরা। সকাল -সন্ধ্যায় আগুন পোহাতেও দেখায় বহু মানুষজনকে চায়ের দোকানগুলোতে ভিড় বাড়াচ্ছে মানুষজনেরা। জেলার পর্যটন স্থানগুলোতে পর্যটকদের ভির লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অন্যদিকে কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়াতেও। আজ জেলার তাপমাত্রা নামলো ১২ ডিগ্রিতে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে রাস্তাঘাট । সকাল সকাল গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বলা যেতে পারে শীতের মরশুমে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে টেক্কা দিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের জেলা পুরুলিয় । শীতের আমেজ উপভোগ করতে পুরুলিয়ার বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলোতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল । 

অবাধ উত্তুরে হাওয়া:

আগামী আরও ৭ দিন অবলীলায় ব্যাটিং করবে শীত। উত্তুরে হাওয়ার গতিপথ অবাধ এবং বাধামুক্ত। বইছে। আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য নেই। ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্থান পতন হতে পারে দিন ও রাতের পারদ। তাতে শীতের আমেজে কোনো প্রভাব পড়ার আশঙ্কা নেই। 

উত্তরবঙ্গের আপডেট:

উত্তরবঙ্গে কুয়াশার ঘনঘটা হতে পারে অন্তত চার জেলাতে। দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায় আগামী কয়েক দিন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারে নেমে আসতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সহ পশ্চিমের কিছু জেলায়।

ঘূর্ণাবর্ত: 

দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত। শ্রীলঙ্কা উপকূলে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসছে আজ।

ভিন রাজ্যে:

শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি মহারাষ্ট্র, উত্তর কর্ণাটক এবং তেলঙ্গানাতে। ফিল লাইক বা শৈত্য প্রবাহের অনুরূপ পরিস্থিতি ছত্তীসগঢ় ও পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশাতে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রাজধানী দিল্লিতে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড়েও কুয়াশার ঘনঘটা। কুয়াশা হবে হিমাচল উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

