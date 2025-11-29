English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: সাইক্লোন 'দেতোয়া'র প্রভাবে বাংলার আবহাওয়ায় পরিবর্তন! পারদ চড়লেও শীতের আমেজ বহাল, বাড়বে কুয়াশার দাপট...

Cyclone Ditwah effect in Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি থাকবে পারদ। সোমবার পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। হালকা শীতের আমেজ। সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি। কুয়াশা সতর্কবার্তা না থাকলেও কিছু জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 29, 2025, 11:02 AM IST
অয়ন ঘোষাল: ঘূর্ণিঝড় দেতোয়া (DITWAH) দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। এটি উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি উপকূলের দিকে এগোবে। রবিবার সকালে স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা। এর সরাসরি কোনো প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য শুরু হয়েছে। 

দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিক তাপমাত্রার কাছাকাছি থাকবে পারদ। সোমবার পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া। কোন কোন জেলায় সকালে কুয়াশা; পরে পরিষ্কার আকাশ। হালকা শীতের আমেজ। সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি। কুয়াশা সতর্কবার্তা না থাকলেও কিছু জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিংয়ের ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ। তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন নেই আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই শুষ্ক আবহাওয়া। নিচের দিকের জেলা অর্থাৎ দুই দিনাজপুর ও মালদাতে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে আগামী উইকেন্ডে।

ইন্দোনেশিয়া উপকূলে তৈরি ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার(SEN-YAAR) স্থলভাগে ঢুকে শক্তি হারিয়েছে। এটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত। প্রতিটির অবস্থান মালাক্কা প্রণালী। অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় শক্তি বাড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কা উপকূলে। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম দেতোয়া (DITWAH)। নাম দিয়েছে ইয়েমেন।এটি উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগিয়ে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি উপকূলের দিকে এগোবে। রবিবার সকালে স্থলভাগে প্রবেশের সম্ভাবনা। এর সরাসরি কোনো প্রভাব নেই বাংলায়। তবে হাওয়ার গতি পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য শুরু হয়েছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাকিস্তানের কাছাকাছি। আর রাজস্থানে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।

 দক্ষিণবঙ্গ
আজ সামান্য তাপমাত্রা বাড়লেও স্বাভাবিকের নিচেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা। কলকাতায় ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জেলায় ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রা। আগামীদুই তিন দিন তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। পরবর্তী দু-তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে। উইকেন্ডে স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকতে পারে পারদ। আগামী দু-তিন দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। তাপমাত্রার ওঠা নামাতে দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। শনি, রবিবার কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।

 উত্তরবঙ্গ
আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড় কোনো পরিবর্তন নেই। সকালেও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে। দার্জিলিং এর তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে। সকালে বিক্ষিপ্ত হবে দু এক জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা। কোচবিহার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

 কলকাতা
সোমবার পর্যন্ত ১৭ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর ঘরে কলকাতার তাপমাত্রা। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা কমবে। শুক্রবারের মধ্যে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমে যেতে পারে কলকাতার পারদ। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। স্বাভাবিকের সামান্য নিচে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। রবিবার পর্যন্ত ক্রমশ বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার থেকে ফের নিম্নমুখী পারদ। সকালে কুয়াশা/ধোঁয়াশা। পরে পরিষ্কার আকাশ। সামান্য বেড়ে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ কিছুটা কমবে। কলকাতায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.৪ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৬ থেকে ৯১ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যের আবহাওয়া
চরম বৃষ্টির আশঙ্কা। প্রবল বৃষ্টি ও অতিভারী বৃষ্টি হবে তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি এবং করাইকালে। অন্ধ্রপ্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি সতর্কতা। ভারী বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবে কর্ণাটক, কেরল ও মাহেতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

 

