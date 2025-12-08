English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Winter Updates in Bengal: বইছে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া। ভরপুর শীতের আমেজ। চলতি সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা। গতকাল শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 8, 2025, 11:03 AM IST
Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্ত আর বৃষ্টি-ভ্রুকুটির মধ্যেই শীতের অমোঘ লীলা দিগন্তে! ঠান্ডা হাওয়া, ঘন কুয়াশার আবহেই দ্রুত পারদপতন...
প্রতীকী ছবি

অয়ন ঘোষাল: অবাধ উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া (Cold Wind)। দক্ষিণজুড়েই (South Bengal) শীতের আমেজ (Winter Season)। চলতি সপ্তাহে শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। উইকেন্ডে জমিয়ে শীতের আমেজ। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলায় (Kolkata and Districts) ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কমে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ৯.৮ ডিগ্রি! উত্তরবঙ্গে (North Bengal) প্রধানত কুয়াশা, পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় দৃশ্যমানতা দু-এক জায়গায় ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। 

সিস্টেম

পূর্ব বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে, যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে জম্মু কাশ্মীর এলাকায়। ওয়েস্টার্লি জেট স্ট্রিম রয়েছে উত্তর ভারতে।

দক্ষিণবঙ্গ
 
জমিয়ে শীতের আমেজ। তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। স্বাভাবিকের নীচে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বাড়ছে। আগামী সাতদিন এমনই থাকবে তাপমাত্রা। বড়সড়ো তাপমাত্রা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা/ধোঁয়াশা, পরে পরিষ্কার আকাশ। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া; বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতায় পারদ ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আজ জেলায় ১০-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে। গতকাল বীরভূমের শ্রীনিকেতনে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমেছিল পারদ। তাপমাত্রা ছিল ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তরবঙ্গ 

উত্তরবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া। স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। শীতের আমেজ চলবে। তাপমাত্রার বড়সড়ো কোনো পরিবর্তন নেই। সকালে ও রাতে শীতের আমেজ থাকলেও দিনের বেলায় শীতের অনুভূতি কমবে। দার্জিলিংয়ের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রির নীচে নামল পারদ। মালদায় ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে।

কলকাতা

সকালে হালকা কুয়াশা, পরে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। সকাল-সন্ধ্যে শীতের আমেজ। দিনেও শীতের অনুভূতি। রাত ও দিনের দুটো সময়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে। শীতের আমেজ চলবে। উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়ায় পারা-পতন কলকাতায়। আপাতত ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে তাপমাত্রা। চলতি সপ্তাহে অর্থাৎ, আগামী সাতদিনে তাপমাত্রা এরকমই থাকবে।  মূলত পরিষ্কার আকাশ। 

কলকাতার তাপমান

আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৩ থেকে ৮৯ শতাংশ। 

ভিন রাজ্যে 

শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি ছত্তীসগঢ় মধ্যপ্রদেশ ওড়িশা বিদর্ভে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা হিমাচল প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশা থাকবে ওড়িশাতেও।

কুয়াশা

সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা। সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা। খুব সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। পার্বত্য এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা কোথাও ৯০০ থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

