Bengal Weather Update: বাংলার বুকে ৪ ডিগ্রি! প্রবল শৈত্যপ্রবাহ! আশ্চর্য-করা কলকাতা! জেলায় জেলায় কড়া শীতের কাঁপুনি...
West Bengal Winter Weather Updates: টানা ৫ দিন ১৫ ডিগ্রির ঘরে থাকার পরে পূর্বাভাস অনুযায়ী ফের কলকাতার পারদ নেমে এল ১৪-র ঘরে। দার্জিলিংয়ে ৪.৫ ডিগ্রি! শ্রীনিকেতনে ৯.৫ ডিগ্রি! আলিপুরদুয়ারে ৯.৩ ডিগ্রি! জেলায় জেলায় জাঁকিয়ে এবার শীতের আমেজ।
অয়ন ঘোষাল: আর হা-পিত্যেশ অপেক্ষা নয়! এবার এসেই গেল শীত (Winter Season)। টানা ৫ দিন ১৫-এর ঘরে থাকার পর পূর্বাভাস অনুযায়ী ফের কলকাতার (Kolkata) পারদ নেমে এল ১৪ ডিগ্রির ঘরে। আর অন্যত্র? চোখ কপালে তোলার মতো! দার্জিলিং-- ৪.৫ ডিগ্রি, শ্রীনিকেতন-- ৯.৫ ডিগ্রি, আলিপুরদুয়ার-- ৯.৩ ডিগ্রি! ভাবা যায়! জেলায় জেলায় এবার আক্ষরিক অর্থেই জাঁকিয়ে শীতের আমেজ (Winter Updates in Bengal)।
উজ্জ্বল শীতের দিন
আগামী সাত দিনে তাপমাত্রার খুব একটা তারতম্য নেই। এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সাতদিন শীতের স্পেল। বইছে উত্তুরে হাওয়া। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা তার নীচে অবস্থান করছে।
পশ্চিমে ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি
পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৯ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপকূল ও সংলগ্ন এলাকায় সকালের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা হালকা থেকে মাঝারি। দু-এক জায়গায় দৃশ্যমানতা সামান্য কমবে। তবে ঘন কুয়াশার কোনও সতর্কবার্তা নেই। সাতদিন উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।
পাহাড়ে ৪
উত্তরবঙ্গেও দারুণ শীত-ছবি! দার্জিলিঙে ৪ ডিগ্রির ঘরে তাপমাত্রা। পার্বত্য এলাকায় ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে আগামী সাতদিন। উত্তরবঙ্গের সমতল ও মালদা-সহ অন্যান্য জেলায় ১৩ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া দফতরের। তাপমাত্রার খুব বেশি তারতম্য হবে না।
আপার এয়ার সার্কুলেশন
দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় আপার এয়ার সার্কুলেশন বা ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা। একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রয়েছে যার সঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে জম্মু কাশ্মীর এলাকায়। কাল ১৩ ডিসেম্বর নতুন করে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা আসবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। ওয়েস্টার্লি জেট স্ট্রিম রয়েছে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে।
আশ্চর্য কলকাতা
টানা ৫ দিন ১৫-র ঘরে থাকার পরে কলকাতায় গতরাতে পারদ নেমে ফের ১৪.৮ ডিগ্রি। স্বাভাবিকের তুলনায় দেড় ডিগ্রি কম। কলকাতায় দিনের পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় আড়াই ডিগ্রি কম।
শৈত্য প্রবাহ
শৈত্য প্রবাহের পরিস্থিতি মধ্য মহারাষ্ট্র মারাঠাওয়াড়া কর্ণাটক এবং তেলঙ্গানায়। শীতল দিনের পরিস্থিতি ছত্তীসগঢ় মধ্যপ্রদেশ ওড়িশায়। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি হিমাচল উত্তরাখণ্ড ও উত্তর প্রদেশে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম ত্রিপুরাতেও ঘন কুয়াশার দাপট।
