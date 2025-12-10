Sheikh Shajahan: জেলে বসেই সাক্ষী খুনের ছক শাজাহানের? আদালতে যাওয়ার পথেই খালি ট্রকের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ছেলে-ড্রাইভার! আর...

Sheikh Shajahan: জেলে বসেই সাক্ষী খুনের ছক শাজাহানের? আদালতে যাওয়ার পথেই খালি ট্রকের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন ছেলে-ড্রাইভার! আর...
Sheikh Shajahan Case Eye witness suspicious murder case: পাল্টা শেখ শাহাজানও মামলা করেন। সেই মামলায় আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল, ভোলা ঘোষ তার ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ এবং ওর চালক শাহানুর মোল্লা। বসিরহাট মহকুমা আদালতের দিকে রওনা দিয়েছিলেন সেই সময় বাসন্তী হাইওয়ের বয়ারমারি এলাকায় মালঞ্চ থেকে ধামাখালীর দিকে খালি ট্রাক যাচ্ছিল সেই সময় তাঁদের চার চাকা গাড়িতে মারে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলা ঘোষের ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও সাহানুর মোল্লা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাহজাহান (Sheikh Shajahan) মামলায় চাঞ্চল্যকর মোড়। জেলে বসেই পরিকল্পিত খুন সাক্ষী ভোলা ঘোষের ছেলেকে (Witnessed death in Basanti Highway)। সাত সকালে বাসন্তী হাইওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত শাহজাহান মামলার অন্যতম বড় সাক্ষী ভোলা ঘোষের (Bhola Ghosh) ছেলে ও আরেকজন। এই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে বাড়ছে রহস্য তদন্তে পুলিস।
২০২২ সালে শেখ শাহজাহানের সঙ্গী ব্যবসায়ী ভোলা ঘোষের মাছের ব্যাবসা। এই ব্যবসায় প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার চেক দিয়েছিল শেখ শাহাজান। ভোলা ঘোষের চেক বাউন্স হয়ে যাওয়ার পরে বসিরহাট মহকুমা আদালতে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন ব্যবসায়ী ভোলা। পাল্টা শেখ শাহাজানও মামলা করেন। সেই মামলায় আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির হওয়ার কথা ছিল, ভোলা ঘোষ তার ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ এবং ওর চালক শাহানুর মোল্লা। বসিরহাট মহকুমা আদালতের দিকে রওনা দিয়েছিলেন সেই সময় বাসন্তী হাইওয়ের বয়ারমারি এলাকায় মালঞ্চ থেকে ধামাখালীর দিকে খালি ট্রাক যাচ্ছিল সেই সময় তাঁদের চার চাকা গাড়িতে মারে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ভোলা ঘোষের ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও সাহানুর মোল্লা।
সন্দেশখালির বয়ারমারি এলাকায় বাসন্তী রোডের উপরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুইজনের, আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন এক। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাট থানার বয়ারমারি এলাকার ঘটনা এটি।
একটি চার চাকা গাড়ি বাসন্তী রোড ধরে যাওয়ার সময় উল্টো দিক দিয়ে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রথমে মিনাখাঁ হাসপাতাল তারপরে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেছে ।
ঘটনাস্থলে ন্যাজাট থানার পুলিস
দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে বাড়ছে রহস্য। সূত্রের খবর মূল ব্যবসায়ী ভোলা ঘোষ এর অবস্থা আশঙ্কজনক প্রথমে তাকে প্রথমে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে অবস্থা গুরুতর থাকায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই দুর্ঘটনা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে অর্থাৎ শেখ শাহজাহানের সাক্ষীকে পরিকল্পনা করে খুনের চেষ্টা নয় তো? বাড়ছে রহস্য ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তশুরু করেছে ন্যাজাট থানার পুলিস, পাশাপাশি ঘাতক ট্রাক চালকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিস।
খুনের মামলা রুজু:
জানা গিয়েছে, শাহজাহান-সহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে সিবিআই। খুন, তথ্য প্রণাম লোপাট, দাঙ্গা, অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা এবং যা ব্যবহারের ফলে মৃত্যু, বেআইনি জমায়েত, ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত করা, অপহরণ, অনুমতি ছাড়া অন্যের বাড়িতে প্রবেশ- এই সমস্ত ধারাতে মামলা রুজু হয়েছে। সূত্রের দাবি, হাই কোর্টের নির্দেশের পর বসিরহাট আদালত থেকে মামলার সমস্ত নথি সংগ্রহ করে সিবিআই। তারপর এফআইআর করেছিল তারা।
মামলার সূত্রপাত:
২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে সন্দেশখালির ভাঙ্গিপাড়ায় রাজনৈতিক অশান্তি চলছিল। ৮ জুন সেই আবহে সন্দেশখালিতে একই পরিবারের দুই বিজেপি কর্মী খুনের অভিযোগ ওঠে। এখনও পর্যন্ত ওই পরিবারের একজন নিখোঁজ। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য-রাজনীতি। অভিযোগ, দুই বিজেপি কর্মী প্রদীপ মণ্ডল ও সুকান্ত মণ্ডলকে গুলি করে খুন করা হয়। মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু হয় কায়ুম আলি মোল্লা নামে এক তৃণমূল কর্মীরও।
সন্দেশখালির বেতাজ বাদশাহ:
অপর দিকে, বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্য দেবদাস মণ্ডল নিখোঁজ রয়েছেন। সে সময় মৃতদের পরিবারের তরফে ন্যাজাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগে সন্দেশখালির বেতাজ বাদশাহ শেখ শাজাহানের নাম থাকলেও, পরে যখন মামলা সিআইডি হাতে নেয় এবং আদালতে চার্জশিট পেশ হয়, তখন দেখা যায় শাহজাহানের নামই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার চার বছর পর সিবিআই চার্জশিটকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা করেন মৃতার স্ত্রী পদ্মা মন্ডল। সেই মামলাতেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
আরও পড়ুন: RBI’s Big Revelation on 1, 2, 5, 10, and 20 Rupee Coins: বন্ধ হয়ে গেল ১, ২ আর ৫ টাকার কয়েন, বাজারে আর চলবে না? রিজার্ভ ব্যাংকের বড় নির্দেশ...
আরও পড়ুন: Supreme Court on BLO Security in SIR: BIG UPDATE: নজরে SIR! হুমকির মুখে BLO-রা? এবার সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ রাজ্যকে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)