Asansol Murder: মদ ছোঁয় না, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে গিলে মাথা গোল‌! এসেই মাকে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে মেরে দিল ছেলে...

Asansol Murder: মদ ছোঁয় না, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে গিলে মাথা গোল! এসেই মাকে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে মেরে দিল ছেলে...
Asansol Murder: ছেলেকে আটক করেছে পুলিস। চাঞ্চল্য আসানসোলের কুলটিতে।
বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: ছেলের হাতেই খুন মা? বাড়ির পাশেই দোকানে মিলল মহিলার রক্তাক্ত দেহ। ছেলেকে আটক করেছে পুলিস। চাঞ্চল্য আসানসোলের কুলটিতে।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুশীলা সিনহা। কুলটি এলসি মোড়ে ছেলেকে সঙ্গে থাকতেন তিনি। বাড়ির পাশেই দোকান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই দোকান থেকে যা রোজগার হত, তাই গিয়েই সংসার চালাতেন সুশীলা। ছেলে বিশাল তেমন কোনও কাজ করেন না। গতকাল বুধবার সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দোকানেই সুশীলা রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, মঙ্গলবার রাতেই সম্ভবত খুন করা বছর পঁয়তাল্লিশের সুশীলাকে। মাথায় গভীর আঘাতে চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ছেলে বিশালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তবে কী কারণে খুন? তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।
