Mahestala Harror: ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য নাইটি খুলে পোড়াল বর্বর! মারাত্মক মহেশতলা...

Mahestala Harror:  ভাড়াবাড়িতে ভয়ংকর কাণ্ড।  গৃহবধূকে ধর্ষণ বাড়ির মালিকের! অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 25, 2025, 05:45 PM IST
অশোক মান্না: বাড়ি ভাড়া নিলেও বিপদ। স্বামী বাইরে থাকার সুযোগে এবার গৃহবধূকে ধর্ষণ বাড়ির মালিকের! অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায়।

পুলিস সূত্রে খবর, মহেশতলার পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সরদার পাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন নির্যাতিতা। স্বামী পেশায় ট্রাক চালক। কাজের সুবাদে বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। অভিযোগ, ওই গৃহবধূকে মাঝেমধ্যে নানাভাবে কটুক্তি করতেন বাড়ির মালিক অশোক শা। কিন্তু কিছু বলতেন না, বরং বাড়ির মালিক বলে এড়িয়ে যেতেন ওই গৃহবধূ। এভাবেই চলছিল।

ওই গৃহবধুর দাবি, সেদিন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। গত ১৭ অগাস্ট সকালে ছাদে কাপড়  শুকতে দিয়ে যান তিনি। হঠাত্‍-ই হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করেন বাড়ির মালিক। এরপর বাড়ির ভিতরে নিয়ে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, চিত্‍কার করলে নির্যাতিতাকে নাকি মারধর করেন অভিযুক্ত ও তাঁর স্ত্রী! প্রমাণে লোপাটের জন্য পরনের নাইটি খুলে পুড়িয়ে দেন তাঁরা।  এই ঘটনার পর সন্তানকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান নির্যাতিতা। এরপর স্বামী ফিরলে গোটা ঘটনাটি জানান। ২২ অগাস্ট অভিযোগ দায়েক করা হয় মহেশতলা থানায়।  

