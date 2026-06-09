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Chandannagar Incident: চন্দননগরে 'গণধর্ষণ'; প্রেমের ফাঁদে ফেলে তরুণীর সঙ্গে চরম বর্বরতা!

Chandannagar Incident:  গ্রেফতার ৪ যুবক। ধৃতদের ১০ দিনে পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 09, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:21 PM IST
Chandannagar Incident: চন্দননগরে 'গণধর্ষণ'; প্রেমের ফাঁদে ফেলে তরুণীর সঙ্গে চরম বর্বরতা!
Image Credit: চন্দননগরে গণধর্ষণ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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