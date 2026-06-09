Chandannagar Incident: চন্দননগরে 'গণধর্ষণ'; প্রেমের ফাঁদে ফেলে তরুণীর সঙ্গে চরম বর্বরতা!

বিধান সরকার: প্রেমের ফাঁদে পাতা ভুবনে। সেই ফাঁদে পা দিয়ে শেষকিনা গণধর্ষিতা হতে হল তরুণীকে! গ্রেফতার ৪ যুবক। ধৃতদের ১০ দিনে পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির চন্দননগরে।
পুলিস সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি চন্দননগরের হরিদ্র ডাঙ্গা এলাকা। তালডাঙায় একটি সেলুন চালায় সে। অভিযোগ, প্রেমে ফাঁদে ফেলে তালডাঙা এলাকারই এক যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় ওই যুবক। বেশ কয়েক মাস ধরে প্রেমের নাটক করে। এরপর জোর করে ওই তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কও স্থাপন করে।
এখানেই শেষ নয়। নির্যাতিতাকে অভিযুক্ত যুবক এই বলে ভয় দেখায় যে, তাঁর দাদু সেনাবাহিনীতে কাজ করে। কাউকে কিছু বললে গুলি করে মেরে দেবে। এরপর বন্ধুদের দিয়ে ওই তরুণীকে একাধিকবার ধর্ষণ করায় বলে অভিযোগ। কখনও নিজের সেলুনে, তো কখন আবার বিভিন্ন পার্কে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, নিম্মবিত্ত পরিবারের মেয়েটি পড়াশোনা মেধাবী। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে সে। ভয় কাউকে কিছু বলতে পারেনি। ররিবার তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখে সন্দেহ হয় পরিবারের লোকেদের। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঘটনাটি জানাজানি হয়। চন্দননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পেয়েই তত্পর হ পুলিস। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে ৪ জনকে।
চন্দননগর পুলিশের এসিপি সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের ১০ দিনে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। গণধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা করা হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)