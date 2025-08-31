English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bardhaman Death: গৃহবধূর স্বামী বলেন, গত ১৬ তারিখ বাড়ি থেকে বের হয়। যাওয়ার সময় মেয়েকে বলে যায় তোর মামার শরীর খারাপ, দেখতে যাব। এই বলে বেরিয়ে যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 31, 2025, 03:53 PM IST
West Bardhaman Death: টানা ১৬ দিন পর কালীমন্দিরের পরিত্যক্ত কুঁয়োয় মিলল গৃহবধূর দেহ, চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন তুললেন স্বামী...

চিত্তরঞ্জন দাস: জঙ্গলঘেরা কালী মন্দিরের পরিত্যক্ত কুঁয়োয় মিলল গৃহবধূর মৃতদেহ। গত ১৬ দিন আগে এক সন্ধেয় আত্মীয়বাড়ি যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তার পর থেকে প্রায় ১৬ ধরে নিখোঁজ ছিলেন। মহিলা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁর স্বামী।  

পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুরের তুষ্কুটি গ্রামের জঙ্গলের ভিতরে কালী মন্দিরের একটা পরিত্যক্ত কুয়োতে পাওয়া যায় ওই মহিলার মৃতদেহ। মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক অঞ্চল্য ছড়ায় রাঙ্গামাটি এলাকা জুড়ে । জানা গিয়েছে, মৃত মহিলা রাঙ্গামাটি গ্রামের বাসিন্দা। নাম আলিয়া বিবি। বয়স আনুমানিক ৩২ ।

ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিস এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতার স্বামীর জিয়াস উদ্দিনের অভিযোগ, গত দেড় বছর আগে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিল তার স্ত্রী । পরে বিষয়টি মিটমাট হয়ে গেলেও ফের ওই যুবকের সাথে জড়িয়েছি ছিল বলেই সন্দেহ স্বামীর। ওই যুবকই কিছু করেছে। বাড়ি থেকে কিছু টাকা, বেশ কয়েক ভরি সোনার গহনা নিয়ে বেরিয়ে যায়।গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর-ফরিদপুর থানার পুলিস।

মৃত গৃহবধূর স্বামী গিয়াসউদ্দিন বলেন, গত ১৬ তারিখ বাড়ি থেকে বের হয়। যাওয়ার সময় মেয়েকে বলে যায় তোর মামার শরীর খারাপ, দেখতে যাব। এই বলে বেরিয়ে যায়। আমি ছেলেকে টিউশন থেকে নিয়ে বাড়িতে এলাম রাত নটা নাগাদ। মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোর মা কোথায় গিয়েছে। মেয়ে বলল, কুরবান মামার বাড়ি গিয়েছে। আমি ওদের ফোন করলাম। জানতে পারলাম ওখানে ও যায়নি। এরপর আমি শাশুড়িকে ফোন করলাম। উনি বললেন ও আমার কাছে আসেনি। আমি বাড়িতেই আছি। ওই কথা শুনে আমি ওখানে যাই। তার পর রাত দশটা নাগাদ এফআইআর করি।

