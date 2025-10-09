English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Falakata Woman Death:সন্ধে থেকে কোয়ার্টারে পড়ে মৃতদেহ, খোঁজ নেই রেলকর্মীর, পুলিসের অনুমান...

Falakata Woman Death: রঞ্জন কুমার রেলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। ট্র্যাকম্যান হিসেবে কর্মরত। কয়েকদিন আগেই স্ত্রীকে নিয়ে ওই কোয়ার্টারে উঠেছিলেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 9, 2025, 10:29 AM IST
তপন দেব: ফালকাটায় রেলের কোয়ার্টারে মিলল এক মহিলার মৃতদেহ। বুধবার সন্ধেয় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। অনেক ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া মেলেনি। দেরজা খুলতেই দেখা যায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে এক গৃহবধূর মৃতদেহ। পুলিসের অনুমান খুনই হয়েছেন ওই মহিলা।

বাবলি দেবী(২৭) নামে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার হয় ফালকাটা রেল কোয়ার্টারের ১০বি টাইপ ওয়ান কোয়ার্টার থেকে। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, খুনই হয়েছেন বাবলি। ভয়ংকর ওই কাণ্ড করে পালিয়েছে বাবলির স্বামী রঞ্জন কুমার।

রেল সূত্রে খবর, রঞ্জন কুমার রেলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। ট্র্যাকম্যান হিসেবে কর্মরত। কয়েকদিন আগেই স্ত্রীকে নিয়ে ওই কোয়ার্টারে উঠেছিলেন। কোয়ার্টারের মালিক লক্ষীশ্বর বর্মন। তিনিও রেলের কর্মী। 
লক্ষ্মীশ্বর বলেন “আমার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকে। কোয়ার্টারটা ফাঁকা থাকায় রঞ্জনদের কয়েকদিন থাকতে দিয়েছিলাম। অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তাদের থাকতে দিয়েছি। এর বেশি কিছু আমি জানি না।” বুধবার সন্ধ্যায় একজন এসে ডাকাডাকি করে,  দরজা খুলে দেখে ভিতরে বাবলি দেবীর দেহ পড়ে আছে। তারপরই পুলিসে খবর দেওয়া হয়।

