Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মহিলা কামরায় উঠেছিলাম,হঠাত্‍..., হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালে ভয়ংকর কাণ্ড

'মহিলা কামরায় উঠেছিলাম,হঠাত্‍...', হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালে ভয়ংকর কাণ্ড

Howrah Bandel Local: গণেশ কুমার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। ধৃতকে ৩ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ আদালতের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 20, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:04 PM IST
'মহিলা কামরায় উঠেছিলাম,হঠাত্‍...', হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালে ভয়ংকর কাণ্ড
Image Credit: হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালে ভয়ংকর কাণ্ডSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJP-র অভিযানে পুলিসের লাঠিচার্জ: 'অনশন জারি থাকবে', হাসপাতাল থেকে বার্তা সোনমের
Sonam Wangchuk1 hr ago
2
CJP Protest1 hr ago
3
21 July file1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Uniform Civil Code2 hrs ago