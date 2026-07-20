'মহিলা কামরায় উঠেছিলাম,হঠাত্‍...', হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালে ভয়ংকর কাণ্ড

দেবব্রত ঘোষ: মহিলা কামরাতেও বিপদ। হঠাত্ ধাক্কা মারলেন এক ব্যক্তি! চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়লেন তরুণী। ভাঙল হাত। আঘাত লেগেছে পায়ে ও মাথায়। গ্রেফতার অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকালে।
পুলিস সূত্রে খবর, ওই মহিলার নাম রোশনি কুমারি। বাড়ি, রিষড়ার প্রভাষ নগরে। গতকাল, রবিবার রাতে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল লোকালের মহিলা কামরায় উঠেছিলেন। ট্রেন তখন সবেমাত্র বেলুড় স্টেশন ছেড়েছে। চলন্ত ট্রেন থেরে ধাক্কা মেরে এক ব্যক্তি রোশনিকে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বেলুড় স্টেশন জেনারেল হাসপাতালে।
বেলুড় জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করেন রোশনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গণেশ কুমার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। ধৃতকে ৩ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কেন ওই মহিলা ধাক্কা দিল? খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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