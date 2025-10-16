Fraud in Matrimony site: ম্যাট্রিমনি সাইটেও 'প্রতারণার ফাঁদ', বিয়ে করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত তরুণী! ব্যবসায়ী সেজে....

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Fraud in Matrimony site:  ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে ৪৪ লক্ষ টাকা আত্মসাত্‍! মন্দারমনির রিসর্ট থেকে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 16, 2025, 04:33 PM IST
বিধান সরকার: ম্যাট্রিমনি সাইটেও 'প্রতারণার ফাঁদ'।  বিয়ে করতে গিয়ে ৪৪  লক্ষ টাকা খোয়া গেল তরুণীর! মন্দারমনির রিসর্ট থেকে মূল অভিযুক্তকে পাকড়াও করল পুলিস। ধৃতের নাম, জামির আব্বাস। বাড়ি, হুগলির খানাকুলে।

ঘটনার সূত্রপাত মাস পাঁচেক আগে। গত ৬ মে হুগলি জেলা পুলিসের সাইবার ক্রাইম সেলে অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। অভিযোগকারীর দাবি,  ম্যাট্রিমনি সাইটে অনুপম রায় নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। এরপর বিয়ের প্রস্তাবের মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এমনকী, ওই তরুণীর পরিবারের সঙ্গেও নাকি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন অভিযুক্ত! এরপর ব্যবসায় সমস্যার কথা বলে ওই তরুণীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে ৪৪ লক্ষ টাকা হাতিয়েও নেয় অভিযোগ।

ওই তরুণীকে পুলিসকে জানিয়েছেন, অভিযুক্ত বলেছিলেন,  জিএসটি ও ইনকাম ট্যাক্স  সংক্রান্ত কারণে তাঁর সমস্ত অ্যাকাউন্ট শিল করে দেওয়া হয়েছে। কিছু টাকার প্রয়োজন। টাকা দিলেই ফের অ্যাকাউন্ট খুলে যাবে। কিন্তু টাকা দেওয়ার পর ম্যাট্রিমনি সাইটে নিজের অ্যাকাউন্টটি ডিলিট করে দেয় অভিযুক্ত। তাঁর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগও বন্ধ করে দেয়। তদন্তে নেমে প্রথমে অভিষেক রায় নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিস। এরপর ধরা পড়ে জাহির আব্বাস নামে আরও একজন। কিন্তু নিজেকে অনুপম রায় পরিচয় দিয়ে যিনি প্রতারণা করেছিলেন, সেই মূল অভিযুক্ত অধরাই ছিল। ধৃতকে  জামির আব্বাসকে ৭ দিনের পুলিসে হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে চন্দননগর আদালত।

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

hooghlyMATRIMONY SITEfraudWoman
