Zee News Bengali
Midnapore Murder: রোজ অশান্তিতে তিতিবিরক্ত! মা-কে খুন ছেলের, ধারালো অস্ত্রের কোপে...

Midnapore Murder: 'গুণধর'  ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। উদ্ধার খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটিও।  অপরাধ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 5, 2025, 08:40 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোজই অশান্তি। তিতিবিরক্ত ছেলে শেষপর্যন্ত ধারালো অস্ত্র গিয়ে গলা কেটে খুনই ফেলল মাকে! অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। চাঞ্চল্য পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম  আকাশ মাঝি। বাড়ি, দাসপুরের সুজানগর গ্রামে। সবজির দোকান চালাতেন বাবা অশোক মাঝি। বছর দুয়েক আগে প্রয়াত হন তিনি। এরপর মা-ছেলে মিলেই সেই ব্যবসা সামলাতেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, দু'জনের মধ্যে মাঝেমধ্যে গন্ডগোলও হত। অভিযোগ, সেই অশান্তি ছেড়েই আজ, বুধবার বিকেলে মা-কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে আকাশ। এরপর আলো নিভিয়ে নাকি বাড়িতেই বসেছিল সে!

এদিকে ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত ছেলেকে। উদ্ধার হয় খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটিও।  অপরাধ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। তাঁর কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Midnapore. Womanmurder
