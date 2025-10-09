Malda Murder: শ্বশুরের পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে নিল বউমা! পারিবারিক বিবাদে...
Malda Murder: পারিবারিক বিবাদে এ কী কাণ্ড! অভিযুক্তকে গণধোলাই দিলেন গ্রামবাসীরা। চুপ করে থাকলেন না মহিলাদের একাংশও।
রণজয় সিংহ: পারিবারিক বিবাদের জের। পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে শ্বশুরকে খুন মেরে ফেলল বউমা! অভিযুক্ত গণপিটুনি দিলেন গ্রামবাসীরা। চুপ করে থাকলেন না মহিলাদের একাংশও। হাড়হিম হত্যাকাণ্ড মালদহে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম নুরু শেখ। বাড়ি, ছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুরে। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই ছেলে পাশাপাশি বাড়িতে আলাদা থাকে। পরিবারের সদস্যরা কেউ চাষাবাদ করেন,কেউ আবার ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। নূরের বড় ছেলে আবুদুল্লা বাইরে থাকে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরেই শ্বশুরের সঙ্গে বিবাদ চলছিল আবদূল্লার স্ত্রীয়ের। আজ, বৃহস্পতিবার বাড়িতে একাই ছিলেন নূর। অভিযোগ, সেই সুযোগেই শ্বশুরে উপর অতর্কিতে হামলা চালায় বড় ছেলের বউ সুলতানা বিবির। প্রথমে আঘাত,. তারপর পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে নেন তিনি। ঘটনাটি জানাজানি হতে এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে, অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন গ্রামবাসীরা। এমনকী, ওই গৃহবধূকে কিল, চড়, ঘুষি মারেন স্থানীয় মহিলাদের একাংশ। শেষে পুলিস এসে সুলতানা উদ্ধার করে পুলিস। গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। জেরায় অপরাধ স্বীকারও করেছেন তিনি।
