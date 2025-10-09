English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Malda Murder: শ্বশুরের পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে নিল বউমা! পারিবারিক বিবাদে...

Malda Murder: পারিবারিক বিবাদে এ কী কাণ্ড! অভিযুক্তকে গণধোলাই দিলেন গ্রামবাসীরা।  চুপ করে থাকলেন না মহিলাদের একাংশও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 9, 2025, 10:23 PM IST
Malda Murder: শ্বশুরের পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে নিল বউমা! পারিবারিক বিবাদে...

রণজয় সিংহ: পারিবারিক বিবাদের জের।  পুরুষাঙ্গ কামড়ে ছিঁড়ে শ্বশুরকে খুন মেরে ফেলল বউমা! অভিযুক্ত গণপিটুনি দিলেন গ্রামবাসীরা। চুপ করে থাকলেন না মহিলাদের একাংশও। হাড়হিম হত্যাকাণ্ড মালদহে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Falakata Woman Death:সন্ধে থেকে কোয়ার্টারে পড়ে মৃতদেহ, খোঁজ নেই রেলকর্মীর, পুলিসের অনুমান...

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম  নুরু শেখ। বাড়ি, ছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুরে। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দুই ছেলে পাশাপাশি বাড়িতে আলাদা থাকে। পরিবারের সদস্যরা কেউ চাষাবাদ করেন,কেউ আবার ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। নূরের বড় ছেলে আবুদুল্লা বাইরে থাকে। 

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরেই শ্বশুরের সঙ্গে বিবাদ চলছিল আবদূল্লার স্ত্রীয়ের। আজ, বৃহস্পতিবার বাড়িতে একাই ছিলেন নূর। অভিযোগ, সেই সুযোগেই শ্বশুরে উপর অতর্কিতে হামলা চালায় বড় ছেলের বউ সুলতানা বিবির। প্রথমে আঘাত,. তারপর পুরুষাঙ্গ ছিঁড়ে নেন তিনি। ঘটনাটি জানাজানি হতে এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে, অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন গ্রামবাসীরা। এমনকী, ওই গৃহবধূকে কিল, চড়, ঘুষি মারেন স্থানীয় মহিলাদের একাংশ। শেষে পুলিস এসে সুলতানা উদ্ধার করে পুলিস। গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে।  জেরায় অপরাধ স্বীকারও করেছেন তিনি।

আরও পড়ুন:  Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! জারি সতর্কতা! ধেয়ে আসছে ঝড়জল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
NMaldaELDERLY MANmurder
পরবর্তী
খবর

Weather Update: ফের দুর্যোগের অশনিসংকেত! জারি সতর্কতা! ধেয়ে আসছে ঝড়জল...
.

পরবর্তী খবর

West Bengal Weather Update: আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে ফের দুর্যোগ বঙ্গ...