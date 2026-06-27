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বাচ্চাদের পণবন্দিকে করে মায়েদের মদের আসরে নাচানো হত, গোসাবার তৃণমূল নেতার ভংয়কর যৌন নির্যাতন ফাঁস

Gosaba TMC Leader Jhoro Dhali: সেখ শাহজাহানের সন্দেশখালি মডেল এবার গোসাবায়। এলাকার মহিলারা সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝোড়ো ঢালির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 27, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:35 PM IST
বাচ্চাদের পণবন্দিকে করে মায়েদের মদের আসরে নাচানো হত, গোসাবার তৃণমূল নেতার ভংয়কর যৌন নির্যাতন ফাঁস
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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