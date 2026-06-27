/বাচ্চাদের পণবন্দিকে করে মায়েদের মদের আসরে নাচানো হত, গোসাবার তৃণমূল নেতার ভংয়কর যৌন নির্যাতন ফাঁস

বিক্রম দাস: সুন্দরবনের 'বেতাজ বাদশা'। একসময় মুরগি ছাগল বিক্রি করাই ছিল পেশা, এখন ৩০ বিঘের বেশি জমির উপরে বাংলো, বিশাল খামারবাড়ি, বিঘের পর বিঘে ভেড়ি, গোসাবা, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বাড়ি। এহেন তৃণমূল নেতা সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝোড়ো ঢালির রাজনৈতিক কুকীর্তির পাশাপাশি উঠে আসছে তার আরও চমকে দেওয়ার মতো কালো কাহিনী।
পাঠানখালির তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি থেকে গোসাবা ব্লক তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি হন ঝোড়ো ঢালি। আর তার রাজনৈতিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে জমি দখল, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উপর অত্যাচার। এবার উঠে আসছে তার বিরুদ্ধে মহিলাদের উপরে যৌন নির্যাতন ও শিশুদের আটকে রাখার অভিযোগ।
সেখ শাহজাহানের সন্দেশখালি মডেল এবার গোসাবায়। এলাকার মহিলারা সুবিদ আলি ঢালি ওরফে ঝোড়ো ঢালির বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনছেন। তাদের দাবি, এলাকার বহু বাচ্চাকে পণবন্দি করে রাখা হত। তারপর সেইসব শিশুদের মায়েদের ঝোড়োর বাংলোয় আসতে বাধ্য করা হত। ঝোড়োর বাংলোয় ওইসব মায়েদের তৃণমূল নেতাদের মদের আসরে নাচতে বাধ্য করা হত। যৌন নির্যাতন থেকে ধর্ষণ পর্যন্ত করা হত। একজন দুজন মহিলা নয়, বহু মহিলা অভিযোগ করছেন, ঝোড়োর প্রাসাদে না এলে তাদের সন্তানদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হত। পুলিসে গেলে কোনও কাজই হত না।
জি ২৪ ঘণ্টার ক্যামেরায় স্থানীয় এক মহিলা বলেন, এলাকার প্রতিটি মহিলার ক্ষোভ রয়েছে এই সুবিদ আলি ঢালির উপরে। অত্য়াচার, যৌন নির্যাতন, শিশুদের অপহরণ কী অভিযোগ নেই ঝোড়োর বিরুদ্ধে? স্থানীয় বাচ্চাদের তুলে এনে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হত। তা জোরেই তাদের মা-দের আসতে বাধ্য করা হত। ওর ৪-৫টি বাংলো রয়েছে। সেখানে ওইসব মায়েদের নাচাতো। থানায় গেলে কোনও কাজ হত না। প্রমাণ চাইত। থানাটা ছিল ওর নিজের।
কোনও কোনও মহিলা বলছেন ঝোড়ো ঢালি হল বৌ চোর। কী এই বিষয়টা? স্থানীয়দের দাবি, সুন্দরী মহিলাদের দেখলেও বিভিন্ন প্রলোভন দেখাত। বলত কাজ দেব। এসব বলে ঘরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করত। এক মহিলা বললেন, ছেলেকে মার্ডার করবে বলে মাঠে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কারও মাথায় বন্দুক ধরা হত, কোনও মহিলার স্বামীকে বেধড়ক মারধর করা হত। কলকাতা থেকে গোসাবায় ঝেড়ো ঢালির বাড়ি যেতে গেলে দু'দুটো নদী পেরিয়ে যেতে হত। সেরকম একটি প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে নির্মাণ সামগ্রীর দাম অত্যন্ত চড়া সেখানেই গড়ে উঠেছিল ঝোড়ো ঢালির বিশাল সাম্রাজ্য-তিরিশ বিঘে জমির উপরে পাঁচিল ঘেরে প্রসাদ। সেই চত্বরে একাধিক বিল্ডিং। পালাবদলের পর ঢালির লোকজনকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তারা গ ঢাকা দিয়েছে। পাত্তা নেই সুবিদ আলিরও।
জাতীয় নারী সুরক্ষা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার বলেন, সেখ শাহজাহানকে যেমন আমরা দেখেছি, তেমনি প্রতিটি জেলায় তৃণমূলের এরকম নেতা ছিল। খুঁজলেই বের হবে। যারা শুধুমাত্র টাকা লুঠ করে বড়লোক হয়নি বরং মহিলাদের উপরেও তারা বিরাট অত্যাচার করেছে। বাচ্চাদের সামনে রেখে মহিলাদের উপরে অত্যাচার হয়েছে। বাচ্চাদের কথা ভেবে, নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভেবে তারা এতদিন অত্যাচার সহ্য করেছেন। এসব কারণেই ২০৮ আসন নিয়ে নতুন সরকার এসেছে। অত্যাচার আর সহ্য করা যাচ্ছিল না। এতদিন সব উঠে আসছে। এই মানুষগুলোর বিচার হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় পাতাল থেকে তুলে এনে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।
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