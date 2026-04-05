Birbhum: ভোট প্রচারে হাজিরা দিলেই মিলবে ছাগল, রবিবার ছুটির দিনেও ব্লক অফিসে হাজির মহিলারা
Birbhum: এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রীরা
প্রসেনজিত্ মালাকার: বিধানসভা ভোটের দিন এগিয়ে আসছে। এসআইআর নিয়ে মানুষের আতঙ্কের মধ্যেই অন্য এক কাণ্ড। খবর ছিল ভোটের প্রচারে হাজিরা দিলেই মিলবে ছাগল। আর সেই ছাগল নিতেই রবিবার ছুটির দিনে ব্লক প্রাণী সম্পদ বিকাশ অফিসে হাজির মহিলারা।
এদিকে, রবিবার ছুটির দিন। তাই তাদের ডাকা হল তৃণমূল কার্যালয়ে। তবে এদিন ছাগল দেওয়া হলেও, ছাগল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এমনটাই দাবি এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। এনিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছে বিজেপি।
উল্লেখ্য, স্বনির্ভর মহিলাদের ছাগল দেওয়া হবে এমন খবর পেয়ে আজ রামপুরহাট বিধানসভার কুসুম্বা গ্রামের স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলার রামপুরহাট-১ নম্বর ব্লকের ব্লক প্রাণী সম্পদ ও বিকাশ অফিসে হাজির হন। তাঁদের দাবি কুশুম্বা গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার স্ত্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ছাগল দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তাই তারা ছাগল নিতে এসেছেন। এসে দেখেন অফিস বন্ধ। তার পর তাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে যেতে বলা হয়।
মহিলাদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে গেলে তাদের জানানো হয়, তাদের একটি করে ডাইরি দেওয়া হবে। সেখানে ভোট প্রচারে অংশগ্রহণের হাজিরা লেখা থাকবে। তা দেখেই তাদের বিনামূল্যে ছাগল দেওয়া হবে।
এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রীরা। তাদের কটাক্ষ, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে মহিলাদের ছাগল, মুরগী দেওয়ার কথা ভাঁওতা দিচ্ছে।
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলা বলেন, আমাদের ডেকেছিল সুরেশের বউ ছবি। বিডিও অফিস বন্ধ। তাই তৃণমূলের পার্টি অফিসে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে ওরা বলল ওদের হয়ে কাজ করতে হবে। তাহলেই ছাগল পাওয়া যাবে।
এনিয়ে জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রশ্মি দে বলেন, রাজ্যে ব্লক অফিস বলুন, থানা বলুন-সবটাই এখন তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। ভেবে দেখুন, আজ রবিবার। সেখানে মহিলাদের ছাগল দেবে কেন? ওদের ওখান ভাঁওতা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মানুষ ওদের সঙ্গে নেই তাই টাকা দেওয়ার নাম করে, ছাগল দেওয়ার নাম করে লোক ডাকতে হচ্ছে।
