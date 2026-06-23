Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /মহিলাদের দেওয়া হবে ২১ হাজার টাকা, বাজেটে বড় ঘোষণা সরকারের, কারা পাবেন?

মহিলাদের দেওয়া হবে ২১ হাজার টাকা, বাজেটে বড় ঘোষণা সরকারের, কারা পাবেন?

West Bengal Budget 2026: রাজ্য বাজেট সরকার মোট ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে আয়ূষ্মান ভারত প্রকল্পে। এই প্রকল্পের সুবিধে পাবেন ৭ কোটি মানুষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 23, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:22 PM IST
মহিলাদের দেওয়া হবে ২১ হাজার টাকা, বাজেটে বড় ঘোষণা সরকারের, কারা পাবেন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ক্যামাক স্ট্রিটের টাকা দুবাইয়ে পাচার? অভিষেক-মমতার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু
Suvendu Adhikari1 hr ago
2
Lionel Messi goal1 hr ago
3
RG Kar case1 hr ago
4
visa fees hike2 hrs ago
5
Bhabanipur Election Case2 hrs ago