/মহিলাদের দেওয়া হবে ২১ হাজার টাকা, বাজেটে বড় ঘোষণা সরকারের, কারা পাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য বাজেটের একের পর এক ধামাকা প্রকল্প ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। অন্নপূর্ণা ভান্ডার, বেকার যুবকদের ভাতা, ছোট শিল্পের জন্য কের্ডিট কার্ড, আয়ূষ্মান ভারতের পাশাপাশি গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।
সোমবার তাঁর বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় রাজ্যের গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মাতৃ বন্দনা সহ মোট ২১ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েরা ৬টি পুষ্টি কিট দেওয়া হবে।
বিবাহিত মহিলাদের পাশাপাশি অবিবাহিত মহিলাদের ইতিমধ্যেই সরকারি বাসে ভাড়া ফ্রি করা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য বাজেটে অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষায় প্রতিটি মহকুমাতে তৈরি হচ্ছে একটি করে মহিলা থানা। নারী সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করা হবে। ব্যস্ত জায়গায় নজরদারির জন্য মহিলা পুলিস নিয়ে তৈরি করা হবে দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড।
উল্লেখ্য, রাজ্য বাজেট সরকার মোট ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে আয়ূষ্মান ভারত প্রকল্পে। এই প্রকল্পের সুবিধে পাবেন ৭ কোটি মানুষ। যারা ওই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন না তা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে সাহায্য পাবেন।
রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে মোট ১ লাখ পদে নিয়োগ হবে রাজ্যে। এর মধ্যে পুলিসে নেওয়া হবে ২০ হাজার, নিয়োগ হবে শিক্ষক অধ্যাপক ও অশিক্ষককর্মীও। সংখ্যাটা ৫০ হাজার। এক্ষেত্রে মনে রাখার মতো বিষয় হল, ওইসব আসনের ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
মধ্যবিত্তদের জন্য় বড় ঘোষণা হয়েছে রাজ্য বাজেটে। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত রাজ্যবাসীর জন্য বিদ্যুৎ বিলে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা করে ভর্তুকির এক যুগান্তকারী ঘোষণা করেছেন। সরকারের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে প্রতি মাসের বিদ্যুৎ বিলের বোঝা একধাক্কায় অনেকটাই হালকা হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।
রাজ্য চালু হচ্ছে উদ্যম ক্রেডিট কার্ড। তরুণ উদ্যাগপতিদের ওই কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ডের মাধ্য়মে আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন ২ লাখ যুবক-যুবতী। এদের প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য পাবেন। ওই টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান ও ৫ লাখ টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। এই ঋণ সুদবিহীন। এর জন্য মোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
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