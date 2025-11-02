Wrong Blood: ১৬ দিন আগে সাপের ছোবল খাওয়া রোগীর দেহে চলে গেল ভুল রক্ত! নামবিভ্রাটেই রক্তবদল... ভয়ংকর

Wrong Blood: ১৬ দিন আগে সাপের ছোবল খাওয়া রোগীর দেহে চলে গেল ভুল রক্ত! নামবিভ্রাটেই রক্তবদল... ভয়ংকর
Wrong Blood: ১৬ দিন আগে সাপের কামড় খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নমিতা বাগদী। অনেকটা ভালই ছিলেন। শনিবার আবার তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। কেন হয়? রক্ত দেওয়ার পরেই কি?
পার্থ চৌধুরী: সাপের ছোবল খাওয়া রোগীর দেহে এবার ভুল রক্তের ভয়ংকর ছোবল! হাসপাতালের রক্তবদল (Blood Exchange)! রক্তবদল কান্ডে ছড়াল চাঞ্চল্য। রক্তবদলের (Wrong blood) দাবি নমিতা বাগদীর আত্মীয় বাতাসীর। তিনি দাবি করেছেন, গতকাল দুই নমিতার আত্মীয়কেই ডাকা হয়েছিল ওয়ার্ডে। তখনই বিভ্রান্তি ঘটে।
তোমরা কেন বলোনি?
তিনি জানান, রক্ত কিছুটা দেবার পর থেকেই রোগিণীর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। তাঁকে আইসিইউতে পাঠানো হয়। যদিও এখন তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন। রোগিণীর আত্মীয়া আরও জানান, এই চরম বিভ্রান্তি ধরা পড়ার পর ডাক্তারবাবু উল্টে পেসেন্ট পার্টিকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন বলোনি?
১৬ দিন আগে
জানা গিয়েছে, ১৬ দিন আগে সাপের কামড় খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নমিতা বাগদী। তিনি অনেকটা ভাল ছিলেন। গতকাল আবার তাঁর অবস্থার অবনতি হয় রক্ত দেওয়ার পরেই।
বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
এদিকে এই নিয়ে আমাদের তরফে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষকে যোগাযোগ করা হয়। তিনি ফোনে জানান, 'এখনও কোনো অভিযোগ আসেনি। (আজ দুপুর অবধি) অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হবে।'
