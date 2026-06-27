/সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে প্রত্যেক অফিসে জারি নতুন নিয়ম, সারা বছর মানতে হবে এই নির্দেশিকা

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী বর্ষব্যাপী-রাজ্যজুড়ে উদযাপনের নির্দেশ নবান্নের। গত ৩ জুন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই সিদ্ধান্তের পরই তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে রাজ্যজুড়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই উপলক্ষে রাজ্যের সব জেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান হবে। এর মধ্যে সভা, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা অন্যতম। তাঁর স্মৃতি রক্ষায় বিভিন্ন স্থান সংরক্ষণ ও গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে জেলাশাসকের নেতৃত্বে কমিটি তৈরি করা হয়েছে।
উদযাপনের মূল লক্ষ্য
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও আদর্শকে স্মরণ করানো। এর পাশাপাশি শিক্ষা, জনসেবা এবং জাতি গঠনে তাঁর অবদান সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদযাপনের মূল লক্ষ্য। এছাড়া তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা, ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে বাঙালির অবদান তুলে ধরা এবং রাজ্যের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ জোরদার করার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।
জেলা ও ব্লক স্তরে কর্মসূচি
প্রতিটি জেলাতেই বছরব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। এর মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক উৎসব, প্রদর্শনী, সেমিনার এবং লাইব্রেরি বা মিউজিয়ামের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গণ-সংযোগমূলক কর্মসূচি। সুষ্ঠুভাবে এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে 'জেলা-স্তরের ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটি' গঠন করা হয়েছে।
এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক (চেয়ারপার্সন) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে থাকবেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। এছাড়াও পুলিস সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, পুরসভার কমিশনার/নির্বাহী আধিকারিক, মহকুমা শাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং জেলাশাসক কর্তৃক মনোনীত সাংসদ ও বিধায়করা এই কমিটির সদস্য হবেন। স্থানীয় মন্ত্রী ও বিধায়কদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও জারি নির্দেশ
সমস্ত সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক এবং আইটিআই-তে বিশেষ সভার আয়োজন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিশেষ বক্তৃতা, স্কুল-কলেজে প্রবন্ধ, বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষামূলক উপাদান প্রকাশ এবং রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক স্মারক বক্তৃতা প্রবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণ, তাঁর জীবন ও অবদান নিয়ে স্থায়ী গ্যালারি বা প্রদর্শনী স্থাপন, নথিপত্র-বক্তৃতা-চিঠিপত্রের ডিজিটাইজেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে স্মারক ফলক বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্য সচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল (আইএএস) জানিয়েছেন, এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
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