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সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে প্রত্যেক অফিসে জারি নতুন নিয়ম, সারা বছর মানতে হবে এই নির্দেশিকা

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী সারা বছর ধরে পালন করবে রাজ্য সরকার। এই উপলক্ষে রাজ্যের সব জেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান হবে। এর মধ্যে সভা, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা অন্যতম। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 27, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:11 AM IST
সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে প্রত্যেক অফিসে জারি নতুন নিয়ম, সারা বছর মানতে হবে এই নির্দেশিকা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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