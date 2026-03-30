Bengal Weather Update: দুর্যোগ আপাতত কাটছে না: কলকাতায় হলুদ সতর্কতা, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Bengal Weather Update:   ১ এপ্রিল থেকে রাজ্যে হাওয়া বদল।  দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি কমবে বাড়বে তাপমাত্রা।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 30, 2026, 09:44 PM IST
Bengal Weather Update: দুর্যোগ আপাতত কাটছে না: কলকাতায় হলুদ সতর্কতা, আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট
কলকাতায় হলুদ সতর্কতা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্যোগে আপাতত কাটার কোনও সম্ভাবনাই নেই।  কলকাতা-সহ দুই চব্বিশ পরগনায় এবার হলুদ সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস।

Add Zee News as a Preferred Source

বসন্তে বিপর্যয়। দুর্যোগের কবলে বাংলা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তো ছিলই। তার হাত আবার চলে এসেছে একটি স্কোয়াল ফন্ট।  সকাল থেকে জেলায় জেলায় মেঘলা বা আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের দিকে উত্তরবঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়ার দাপট।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১ এপ্রিল থেকে রাজ্যে হাওয়া বদল।  দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি কমবে বাড়বে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। কলকাতায় তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে ৩৭ থেকে ৩৮ ডিগ্রিতে। চৈত্রের দাপুটে গরম বহাল থাকবে বৈশাখেও।

বুধবার থেকে ক্রমশ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বুধবার থেকেই ক্রমশ তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শুক্র শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছতে পারে। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হবে।

কলকাতায় অবশ্য দিন ও রাতে তাপমাত্র সামান্য বেড়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৯ থেকে ৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ আজ অস্বস্তিকর ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি কলকাতায়। আজ, সোমবার দিনভর অস্বস্তিকর গরম ছিল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
west bengal weatherKolkata Weather UpdatesThunderstorm Alert
