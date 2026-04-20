West Bengal Assembly Election 2026: তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব-- বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ: যোগীর সভায় নতুন ইতিহাস পাঠ

West Bengal Assembly Election 2026: তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব-- বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ: যোগীর সভায় নতুন ইতিহাস পাঠ
West Bengal Assembly Election 2026: ২৩ তারিখ প্রথম দফাতেই ভোট পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ভোট প্রচারে এসে বিপাকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে গুলিয়ে ফেললেন তিনি।
শিয়রে ছাব্বিশ। হাতে আর বেশি সময় নেই। ২৩ তারিখ প্রথম দফাতেই ভোট পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ মাহাতো। তাঁর সমর্থনে ডাকবাংলো ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করলেন যোগী আদিত্যনাথ। মঞ্চে সামনে রাখা বুলডোজার। ভিড় ছিল চোখের পড়ার মতো।
এদিকে ভরা জনসভায় বক্তব্য রাখতে বেফাঁস মন্তব্য করে বসেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেব'। পুরুলিয়ার পর পশ্চিম মেদিনীপুরে গড়বেতায় সভায় অবশ্য ভুল শোধরে নেন যোগী।
গড়বেতার জনসভায় যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিল, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। এখন কোনও নেতা আছে যে নেতাজির আদর্শকে মেনে চলেন'। তাঁর কথায়, বর্তমানে তৃণমূল সরকারের আমলে চরম অরাজকতা চলছে পশ্চিমবঙ্গে। মমতা দিদির জয় শ্রী রামে এলার্জি রয়েছে। রামের কাজ করলে বাধা দেন, আর রাস্তায় ইফতার পার্টি হলে কিছু বলেন না। এই ধরনের সরকার ইউপিতে চলত। উন্নয়ন হচ্ছিল না, বর্তমানে মোদিজীর নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিন সরকার চলছে, এখন ইউপিতে সবাই স্বনির্ভর। আপনাদের কাছে শেষ সুযোগ, বাংলায় হিন্দুত্ববাদী মোদিজীর সরকার তৈরি করার'।
