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'ভোট করাতে জানি', এমন মার্জিনে বিজেপি জিতবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, নন্দীগ্রামে হাসিরানির মনোনয়নে মুখ্যমন্ত্রী

Nandigram Bypoll 2026: শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আপনারা বিপুল জয় এনে দিয়েছেন। সরকার তৈরি হয়েছে। মাত্র ৪ মাস সরকার কাজ করেছে। আরও ৫৬ মাস ধরে মানুষের সংকল্প পূরণ করব

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 15, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:36 PM IST
'ভোট করাতে জানি', এমন মার্জিনে বিজেপি জিতবে যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, নন্দীগ্রামে হাসিরানির মনোনয়নে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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