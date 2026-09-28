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জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ না করেই নদীতে তলিয়ে গেলেন বছরচব্বিশের তরতাজা যুবক! কী ঘটেছিল?

Man Drowned in Hooghly River: প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে উদ্ধার হয় নিখোঁজ যুবক রিপন দে-র দেহ। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীর পাড়ে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 28, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 10:51 AM IST
জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ না করেই নদীতে তলিয়ে গেলেন বছরচব্বিশের তরতাজা যুবক! কী ঘটেছিল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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