/জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ না করেই নদীতে তলিয়ে গেলেন বছরচব্বিশের তরতাজা যুবক! কী ঘটেছিল?

অশোক মান্না: জেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ ছিল। সেই উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রবীন্দ্রনগর থানার অন্তর্গত তারা মা ঘাটে হুগলি নদীতে স্নান করতে নামেন ২৪ বছরের এক যুবক। কিন্তু আচমকাই জলে তলিয়ে যান তিনি। দুর্ঘটনায় জলে ডুবে মৃত্যু হল ২৪ বছরের ওই যুবকের। নাম রিপন দে। মহেশতলা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তিনি।
জেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ তাঁদের বাড়িতে তাঁর জেঠামশাইয়ের শ্রাদ্ধ ছিল। এই উপলক্ষে দাদা ও ভাই হুগলি নদীতে স্নান করতে নামেন। সেই সময়ে জোয়ারের জলের টানে দু'জনেই তলিয়ে যেতে থাকেন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা কোনও রকমে দাদাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও ভাইকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রবীন্দ্রনগর থানার পুলিস। খবর দেওয়া হয় সিভিল ডিফেন্স ও ডিএমজি আধিকারিকদের। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পিটবোর্ড ও ডুবুরি নামিয়ে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।
শোকের ছায়া
প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পরে অবশেষে উদ্ধার হয় নিখোঁজ যুবক রিপন দে-র দেহ। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীর পাড়ে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু
বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জে মহানন্দা নদীতে নেমে ডুবে যান দুই তরুণ। এঁদের মরদেহ উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে দুটোর দিকে সদর উপজেলার গোবরাতলা ইউনিয়নের দিয়ার ধাইনগর সংলগ্ন মহানন্দা নদীতে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত তরুণরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার মহিপুর ভাটোপাড়া এলাকার আব্দুর রহিমের ছেলে সুজন (১৮) এবং একই এলাকার সুবাহানের ছেলে সাব্বির আহমেদ (১৯)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুরে সুজন ও সাব্বির-সহ কয়েকজন মহানন্দা নদীর দিয়ায় ধাইনগর ঘাটে স্নান করতে নামেন। এক সময় নদীর স্রোতে তলিয়ে যান তাঁরা। বিষয়টি টের পেয়ে সঙ্গে থাকা অন্যদের চিৎকারে স্থানীয়রা দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং নদী থেকে তাঁদের উদ্ধার করেন। তবে ততক্ষণে দুজনেরই মৃত্যু হয়।
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