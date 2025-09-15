Teen Kills Youth: সামান্য টর্চ নিয়ে ঝামেলা! রাগে ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে খুন করল কিশোর...

Teen Kills Youth: সামান্য টর্চ নিয়ে ঝামেলা! রাগে ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে খুন করল কিশোর...
Basirhat Crime: সামান্য টর্চ নিয়ে কিশোর ও যুবকের মধ্য়ে ঝামেলা। তুমুল বচসার জেরে রাস্তায় পড়ে থাকা ইট দিয়ে যুবকের মাথা থেঁতলে দিল কিশোর। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে যুবক এবং মৃত্যু হয় তাঁর।
বিমল বসু: রাতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় টর্চ নিয়ে তুমুল বচসা। যার জেরে কিশোরের হাতে খুন যুবক। ইটের আঘাতে যুবকের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মাথায় ইট দিয়ে খুনের অভিযোগে কিশোরকে গ্রেফতার করে পুলিস। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট থানার গোঠরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঘরিয়া এলাকায়।
পুলিস জানায় মৃত যুবকের নাম তুফান মণ্ডল(২৫), বাড়ি তেঘরিয়া এলাকায়। আর অভিযুক্ত কিশোর ১৭ বছরের জিত্ মণ্ডল। পুলিস সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাত দশটা নাগাদ মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয় দুজন। কিছুক্ষণ পর রাস্তায় চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ছুটে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যুবক তুফান। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তুফানকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ঘটনা জানাজানি হতে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে বসিরহাট থানার পুলিস গিয়ে অভিযুক্ত কিশোরকে গ্রেফতার করে। ঠিক কী কারণে জিৎ তুফান মণ্ডলের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে খুন করল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি তুফানের হাতে থাকা একটি টর্চকে কেন্দ্র করে তুফান ও ওই কিশোরের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং তার জেরে ওই কিশোর রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ইট তুলে তুফানের মাথায় আঘাত করে। আর তাতেই ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে। ইটের আঘাতে জেরেই মৃত্যু হয়েছে তুফানের। ঠিক কী কারণে এই খুন, তার তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট থানার পুলিস।
