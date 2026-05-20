/High Tide: গঙ্গায় উত্তাল বান থেকে গুলাবকে বাঁচালেন সমীর; ওদিকে অতল দামোদরে অসহায়ের মতো তলিয়ে গেলেন যুবক

দেবব্রত ঘোষ ও পার্থ চৌধুরী: হঠাৎ বান আসে গঙ্গায় (Ganga high tide)। এদিকে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে দামোদরের জলে (Damodar River) তলিয়ে গেলেন এক যুবক। পূর্ব বর্ধমানের ঘটনা। যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর ও খন্ডঘোষ থানার পুলিস। নামানো হয়েছে ডুবুরি।
বানের জলে ভেসে গেলেন
আজ দুপুরে হঠাৎ বান আসে গঙ্গায়। সেই সময় বেলুড়ের জগন্নাথ ঘাটে স্নান করছিলেন কয়েকজন। আচমকা আসা এই বানে বাকিরা ঘাটে উঠে পড়লেও তলিয়ে যান এক যুবক। তাঁর নাম শেখ গুলাব। তাঁকে হাবুডুবু খেতে দেখা যায়। সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এই ঘটনার সময় এলাকার সমীর নামে অন্য এক যুবক গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। পুলিসসূত্রে খবর, গুলাবকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।
দামোদরের জলে
অন্য় দিকে, মর্মান্তিক ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের গৈতানপুর চরমানায়। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমে দামোদরের জলে তলিয়ে গেলেন এক যুবক। যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর ও খন্ডঘোষ থানার পুলিস। নামানো হয়েছে ডুবুরি।
কী ঘটে?
স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ বর্ধমান শহরের ষাঁড়খানা গলি এলাকার কয়েকজন যুবক একসঙ্গে পিকনিক করতে আসেন খন্ডঘোষের গৈতানপুর চরমানায়। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে দামোদরে স্নান করতে নামেন কুণাল ডোম নামে এক যুবকও। তাঁদের দলে বেশ কয়েকজন ছিলেন। স্নান করার সময় কোনোও কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে জলে তলিয়ে যায় কুণাল। বন্ধুরা মিলে এদিক-ওদিক খোঁজার পরও তার খোঁজ না পেয়ে স্থানীয়দের খবর দেন। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিসকে। মঙ্গলবার বিকালের দিকে তল্লাশি চালিয়ে যুবকের খোঁজ না মেলায় বুধবার সকাল থেকে ফের তল্লাশি শুরু করেছে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতর ও পুলিস।
