English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kerala Incident: কেরালার 'নরকে' মহেশতলার যুবতী! নাকে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে ২০ জন বারবার... মারাত্মক...

কেরালায় (Kerala) গণধর্ষণের শিকার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক ( Migrant labour)। নির্যাতিতার পাশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek banerjee)। তাঁর নির্দেশে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল কেরালা উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আইনি সহায়তা-সহ সমস্ত রকমের সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 22, 2025, 06:36 PM IST
Kerala Incident: কেরালার 'নরকে' মহেশতলার যুবতী! নাকে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে ২০ জন বারবার... মারাত্মক...

কেরালায় (Kerala) গণধর্ষণের শিকার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক ( Migrant labour)। নির্যাতিতার পাশে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek banerjee)। তাঁর নির্দেশে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল কেরালা উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আইনি সহায়তা-সহ সমস্ত রকমের সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, ১৮ অগাস্ট কেরলে গণধর্ষণের শিকার হন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা এলাকার বাসিন্দা এক পরিযায়ী তরুণী শ্রমিক। সন্তোষপুর ১৬ বিঘা বস্তির ওই তরুণী দাদু দিদার কাছে কেরলে থাকার জন্য গিয়েছিলেন। কেরালা রামা নাট্যু এলাকায় তাঁরা থাকতেন। দেড় মাস আগে একটি শপিংমলে জামা কাপড় ভাঁজ করবার কাজ পান। পরিবারের অভিযোগ, গত পরশু যখন কাজে বের হন, তারপর থেকে তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। মেয়ে বাড়ির না ফেরায় পরিবারের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

বুধবার বিকালে নির্যাতিতা বাড়িতে ফেরেন রক্তাক্ত বিধ্বস্ত অবস্থায়। পরিবারের অভিযোগ, মেয়েটি তাঁর পরিবারকে জানান, শপিংমলে কাজ থেকে ফেরার সময় তাঁকে নাকের মধ্যে রুমাল চেপে অজ্ঞান করে অপহরণ করা হয়। যখন তাঁর জ্ঞান ফেরে তখন তিনি একটি ঘরের মধ্যে বন্দি এবং তাঁর ঘরে প্রায় কুড়িজন লোক ছিল বলে দাবি। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে বারে বারে অজ্ঞান করে গণধর্ষণ করা হয়। শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

অভিযোগ, নির্যাতনের পর যখন তরুণীর জ্ঞান ফেরে তখন তাঁকে কেরালা ছেড়ে চলে যেতে হুমকি দেওয়া হয়। যদিও পরিবারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে সিরকা থানায় মামলা রুজু হয়েছে।

খবর যায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek banerjee) কাছে। তাঁর নির্দেশে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল কেরলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। নির্যাতিতার সঙ্গে দেখাও করেছেন তাঁরা বলে খবর। পাশাপাশি তরুণীকে তাঁরা সবরকম সাহায্য করবেন।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
migrant labourMaheshtalaKolkatakeralaassaultmolestedAbhishek Banerjee
পরবর্তী
খবর

Bangla is mandatory in Kolkata: বাংলায় ব্যবসা করলে, বাংলা ব্যবহার করতেই হবে! সব শপিংমলের দোকানে বাংলা must, নাহলে...
.

পরবর্তী খবর

WBJEE Result 2025: হাইকোর্টের রায়ে 'সুপ্রিম' স্থগিতাদেশ, আজই প্রকাশিত হচ্ছে জয়েন্ট...