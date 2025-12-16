SIR in Bengal: তালিকায় নাম গিয়েছে? জায়গা ফিরে পেতে যা করতে হবে আপনাকে! এক ক্লিকে আপনার গাইড...

SIR in Bengal: তালিকায় নাম গিয়েছে? জায়গা ফিরে পেতে যা করতে হবে আপনাকে! এক ক্লিকে আপনার গাইড...
SIR in Bengal Last Draft List: প্রকাশ খসড়া ভোটার তালিকা। একই সঙ্গে বাদ পড়াদের তালিকাও প্রকাশ। নাম না থাকলে একেবারেই ঘাবড়াবেন না। খুব সহজ পদ্ধতিতেই আপনি আবার আবেদন করতে পারবেন। কী, কীভাবে পড়বেন সব ধাপে ধাপে দেওয়া রইল--
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাতসকালেই প্রকাশ খসড়া ভোটার তালিকা। একই সঙ্গে বাদ পড়াদের তালিকাও প্রকাশ। প্রকাশিত হল নাম বাদের তালিকা। নিজের নাম, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের নাম বাদ গেছে? খসড়া তালিকায় কাদের নাম নেই? তালিকা প্রকাশ। লগ ইন করলেই দেখা যাচ্ছে বাদ যাওয়া নামের তালিকা। ওয়েবসাইট ক্লিক করে ডাউনলোড করা যাচ্ছে তালিকা।
তালিকায় নাম না থাকলে একেবারেই ঘাবড়ে যাবেন না। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই দাবি ও আপত্তি (Claims & Objections) জানানোর সুযোগ থাকে। ধাপে ধাপে কী করবেন, সহজভাবে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে--
১) আগে নিশ্চিত করুন সত্যিই নাম নেই--
Voter ID নম্বর দিয়ে আবার একবার খুঁজুন। না পেলে নাম + বাবার/স্বামীর নাম + বয়স + এলাকা দিয়ে সার্চ করুন। অনেক সময় বানান বা বয়সের কারণে নাম ধরা পড়ে না।
২) কেন নাম নেই? কারণটা সবার আগে জেনে নিন--
সাধারণত এই কারণগুলোর জন্য নাম বাদ পড়তে পারে:
ঠিকানা বদল হয়েছে, কিন্তু আপডেট করা হয়নি। আগের তালিকায় তথ্য ভুল ছিল। দীর্ঘদিন ভোট না দেওয়ায় যাচাইয়ের সময় বাদ পড়েছে। BLO-র ভেরিফিকেশনের সময় বাড়িতে পাওয়া যায়নি। ডুপ্লিকেট এন্ট্রি সন্দেহে নাম স্থগিত/বাদ।
৩) সঠিক ফর্মে আবেদন করুন-- (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) সেটি হল- Form-6 (New voter registration)
যদি আপনার নাম একেবারেই তালিকায় না থাকে বা বাদ পড়ে যায়। এই ফর্ম ৬-ই হল সবচেয়ে সাধারণ ও দরকারি ফর্ম।
অনলাইনে কীভাবে আবেদন করবেন?
যান: voters.eci.gov.in বা nvsp.in, তারপর 'Forms' বা 'Apply Online' অপশনে যান। Form-6 সিলেক্ট করুন। তথ্য পূরণ করে প্রমাণপত্র আপলোড করুন। সাবমিট করুন ও Acknowledgement নম্বর রাখুন।
অফলাইনে--
আপনার এলাকার BLO-এর কাছে যান। বা Polling Station / Electoral Registration Office-এ গিয়ে ফর্ম নিন। ফর্ম পূরণ করে জমা দিন।
৪) এছাড়াও কমিশন চিঠি দিয়ে হিয়ারিং অর্থাৎ শুনানিতে আপনাকে ডাকবে। এবার শুনানির দিন কী কী নিয়ে যাবেন?
a) রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী বা পেনশনধারী হিসেবে পরিচয়পত্র
b) জন্মের সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক অথবা অন্য কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট
c) রাজ্য সরকারের অধীনে যে কোনও সংস্থা কর্তৃক জারি করা আবাসিক শংসাপত্র, বন অধিকার সার্টিফিকেট , কাস্ট সার্টিফিকেট, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক পারিবারিক নিবন্ধন
d) সরকার কর্তৃক জারি করা জমি বরাদ্দ বা বাড়ি বরাদ্দের শংসাপত্র, ডাকঘর, ব্যাংক, জীবন বীমা কর্পোরেশন বা যে কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৮৭ সালের পূর্বের যেকোনো নথি
