Youth attacked in Khargapur: ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতেও হুঁশ ফিরল না! চোর সন্দেহে গ্রামে ঢুকতেই যুবককে... নির্মম! ভয়ংকর!

Youth attacked in Khargapur: ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতেও হুঁশ ফিরল না! চোর সন্দেহে গ্রামে ঢুকতেই যুবককে... নির্মম! ভয়ংকর!
Youth attacked in Khargapur: আক্রান্ত যুবকের নাম সুশান্ত বর্মন। পশ্চিম মেদিনীপুরে সবং ব্লকের বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা তিনি। সোমরার রাতে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলেন ড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত সাত নম্বর অঞ্চলের পাঁচপাড়া গ্রামে।
ই গোপী: তরতাজা ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর পরও থামেনি গুজবের দাপট! খড়গপুরে ফের গণপিটুনির শিকার যুবক। আক্রান্ত যুবক ভর্তি ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। গ্রেফতার ২। ঘটনাটি ঘটেছে খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত সাত নম্বর অঞ্চলের পাঁচপাড়া গ্রামে।
পুলিস সূত্রে খবর, আক্রান্ত যুবকের নাম সুশান্ত বর্মন। পশ্চিম মেদিনীপুরে সবং ব্লকের বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা তিনি। ঘড়িতে তখন প্রায় ৯টা। সোমবার রাতে ভুলবশত পাঁচপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়েছিলেন সুশান্ত। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি।
অভিযোগ, চোর সন্দেহে সুশান্তকে আটক করে ইলেকট্রিক খুঁটিতে বেঁধে ফেলেন স্থানীয় কিছু মানুষ। এরপর শুরু হয় বেধড়ক মারধর। রীতিমতো কাকুতি-মিনতি করলেও, ছাড়া হয়নি ওই যুবককে। শেষে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়গপুর লোকাল থানার পুলিস। সুশান্তকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েক করেছেন পরিবারের লোকেরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সীমন্ত মিশ্র ও শ্রীকান্ত মিশ্র করেছে পুলিস। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এর আগে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি খড়গপুরে আনারকলি এলাকায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হতে হয় এক তরুণ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে। টানা ১০ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানেন তিনি। শুক্রবার রাতে ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় বছর তেত্রিশের সৌম্যদীপ চন্দের।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সেদিন নাউট ডিউটি ছিল। খড়গপুরে নিজের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সৌম্যদীপ। এরপর যখন আনারকলি এলাকায় পৌঁছন, তখন চোর সন্দেহে একদল লোক ওই যুবককে আটক করেন বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকেদের দাবি, বারবার নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সৌম্যদীপ। কিন্তু উত্তেজিতা জনতা তা কানেই তোলেনি। বেধড়র মারধর করা হয় তাঁকে। শেষে পুলিস গিয়ে আক্রান্ত যুবককে উদ্ধার করে ভর্তি করে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি বলে, স্থানান্তরিত করা হয় ভুবনেশ্বরের হাই-টেক হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।
