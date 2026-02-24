English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Youth attacked in Khargapur: ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতেও হুঁশ ফিরল না! চোর সন্দেহে গ্রামে ঢুকতেই যুবককে... নির্মম! ভয়ংকর!

Youth attacked in Khargapur: ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতেও হুঁশ ফিরল না! চোর সন্দেহে গ্রামে ঢুকতেই যুবককে... নির্মম! ভয়ংকর!

Youth attacked in Khargapur:  আক্রান্ত যুবকের নাম সুশান্ত বর্মন। পশ্চিম মেদিনীপুরে সবং ব্লকের বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা তিনি।  সোমরার রাতে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলেন  ড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত সাত নম্বর অঞ্চলের পাঁচপাড়া গ্রামে।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 24, 2026, 04:26 PM IST
Youth attacked in Khargapur: ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতেও হুঁশ ফিরল না! চোর সন্দেহে গ্রামে ঢুকতেই যুবককে... নির্মম! ভয়ংকর!

ই গোপী: তরতাজা ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুর পরও থামেনি গুজবের দাপট! খড়গপুরে ফের গণপিটুনির শিকার যুবক। আক্রান্ত যুবক ভর্তি ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। গ্রেফতার ২। ঘটনাটি ঘটেছে খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত সাত নম্বর অঞ্চলের পাঁচপাড়া গ্রামে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Fraud Online garments selling: জিন্স ৮০-তে! টিশার্ট ৫০-এ! মাত্র ১০০-তেই মেয়েদের... অনলাইনে সস্তায় পোশাক ব্যবসার পুরোটাই ফাঁদ...

পুলিস সূত্রে খবর, আক্রান্ত যুবকের নাম সুশান্ত বর্মন। পশ্চিম মেদিনীপুরে সবং ব্লকের বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা তিনি। ঘড়িতে তখন প্রায় ৯টা। সোমবার রাতে ভুলবশত পাঁচপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়েছিলেন সুশান্ত। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি।

অভিযোগ, চোর সন্দেহে সুশান্তকে আটক করে ইলেকট্রিক খুঁটিতে বেঁধে ফেলেন স্থানীয় কিছু মানুষ। এরপর শুরু হয় বেধড়ক মারধর। রীতিমতো কাকুতি-মিনতি করলেও, ছাড়া হয়নি ওই যুবককে। শেষে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়গপুর লোকাল থানার পুলিস। সুশান্তকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। থানায় লিখিত অভিযোগ  দায়েক করেছেন পরিবারের লোকেরা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে  সীমন্ত মিশ্র ও শ্রীকান্ত মিশ্র করেছে পুলিস। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এর আগে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি খড়গপুরে  আনারকলি এলাকায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হতে হয় এক তরুণ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে।  টানা ১০ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে হার মানেন তিনি। শুক্রবার রাতে ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় বছর তেত্রিশের সৌম্যদীপ চন্দের।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সেদিন নাউট ডিউটি ছিল। খড়গপুরে নিজের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সৌম্যদীপ। এরপর যখন  আনারকলি এলাকায় পৌঁছন, তখন চোর সন্দেহে একদল লোক ওই যুবককে আটক করেন বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকেদের দাবি, বারবার নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সৌম্যদীপ। কিন্তু উত্তেজিতা জনতা তা কানেই তোলেনি। বেধড়র মারধর করা হয় তাঁকে। শেষে পুলিস গিয়ে আক্রান্ত যুবককে উদ্ধার করে ভর্তি করে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি বলে, স্থানান্তরিত করা হয়  ভুবনেশ্বরের হাই-টেক হাসপাতালে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

আরও পড়ুন: Terrible Road Accident: স্কুলে লেট হচ্ছে, বাবা স্কুটারে চেপে কেজি-তে পড়া মেয়েকে নিয়ে চুঁচুড়ার রাস্তায়! একটা ডাম্পারের চাকায়... ইশশ...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Khargapur mob lynchingYouth attacked in KhargapurRumour-based mob violence
পরবর্তী
খবর

SSC Case Update: কাঠগড়ায় কমিশন! ১২০০০ চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ বিঁশবাও জলে... ক্ষুব্ধ কোর্ট দিল বিরাট নির্দেশ...
.

পরবর্তী খবর

Tejas Fighter Jet Crash: ব্রেক ফেল, না, অন-বোর্ড সিস্টেমে ত্রুটি? রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ল বিম...