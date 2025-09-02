English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Telephone tower death: কাজ করতে করতেই আচমকা টেলিফোন টাওয়ার থেকে সপাটে-সজোরে নীচে! নিথর যুবক, মিলল না সাড়া...

Youth fell down from telephone tower: এদিন সকালে রফিকুল ইসলাম‌ নামে ওই যুবক টেলিফোন টাওয়ারে ওঠেন কাজ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 2, 2025, 05:16 PM IST
Telephone tower death: কাজ করতে করতেই আচমকা টেলিফোন টাওয়ার থেকে সপাটে-সজোরে নীচে! নিথর যুবক, মিলল না সাড়া...

অরূপ বসাক: টেলিফোন টাওয়ারে উঠে মেরামতির কাজ করতে গিয়ে আচমকা টাওয়ার থেকে নীচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের চালসার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসে। মৃত‌ যুবকের নাম রফিকুল ইসলাম। বয়স ৩৩ বছর। 

জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ থেকে একদল শ্রমিক আসেন চালসা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অফিসে থাকা টেলিফোন টাওয়ার মেরামতির কাজে এসেছে। সেই দলেই ছিলেন রফিকুল ইসলাম‌ নামে ওই যুবক। এদিন সকালে রফিকুল ইসলাম‌ নামে ওই যুবক টেলিফোন টাওয়ারে ওঠেন কাজ করার জন্য। কিন্তু আচমকা টাওয়ার থেকে রফিকুল নীচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেটেলি থানার পুলিস। কী করে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

আরও পড়ুন, Father daughter died eating mushrooms: মুখ দিয়ে ফেনা, সাংঘাতিক খিঁচুনি! বাড়িতেই রান্না মাশরুমের তরকারি খেয়ে মৃত বাবা-মেয়ে...

আরও পড়ুন, Trump 200% Tariff: এবার ২০০% শুল্ক গুঁতো ট্রাম্পের! ভারতীয় ওষুধের দাম বেড়ে হতে পারে... সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বেন...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
telephone towertelephone tower deathMeteliChalsatelephone exchange office
পরবর্তী
খবর

ICDS Supervisor Recruitment: ধাক্কা রাজ্যের, আইসিডিএসের সুপারভাইজার পদে নিয়োগে বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের
.

পরবর্তী খবর

Health Insurance Cashless Treatment: 'ভারতে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি হেলথ ইনসিওরেন্সে!'...