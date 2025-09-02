Telephone tower death: কাজ করতে করতেই আচমকা টেলিফোন টাওয়ার থেকে সপাটে-সজোরে নীচে! নিথর যুবক, মিলল না সাড়া...

Telephone tower death: কাজ করতে করতেই আচমকা টেলিফোন টাওয়ার থেকে সপাটে-সজোরে নীচে! নিথর যুবক, মিলল না সাড়া...
Youth fell down from telephone tower: এদিন সকালে রফিকুল ইসলাম নামে ওই যুবক টেলিফোন টাওয়ারে ওঠেন কাজ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
অরূপ বসাক: টেলিফোন টাওয়ারে উঠে মেরামতির কাজ করতে গিয়ে আচমকা টাওয়ার থেকে নীচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের চালসার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসে। মৃত যুবকের নাম রফিকুল ইসলাম। বয়স ৩৩ বছর।
জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদ থেকে একদল শ্রমিক আসেন চালসা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অফিসে থাকা টেলিফোন টাওয়ার মেরামতির কাজে এসেছে। সেই দলেই ছিলেন রফিকুল ইসলাম নামে ওই যুবক। এদিন সকালে রফিকুল ইসলাম নামে ওই যুবক টেলিফোন টাওয়ারে ওঠেন কাজ করার জন্য। কিন্তু আচমকা টাওয়ার থেকে রফিকুল নীচে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেটেলি থানার পুলিস। কী করে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।
