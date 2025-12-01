Howrah: হাড়হিম দৃশ্য হাওড়ায়! দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা শরীর, প্রাণ বাঁচাতে ভরদুপুরে রাস্তায় ছুটছে যুবক...

Howrah: হাড়হিম দৃশ্য হাওড়ায়! দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা শরীর, প্রাণ বাঁচাতে ভরদুপুরে রাস্তায় ছুটছে যুবক...
Howrah Incident: ডুমুরজলা হেলিপ্যাড সংলগ্ন রিং রোডে সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ এলাকার মানুষ দেখেন, গায়ে দাউ দাউ করে আগুন লাগা অবস্থায় এক যুবক রাস্তায় প্রাণপণে দৌড়াদৌড়ি করছেন। কিন্তু কোথা থেকে এলেন যুবক? আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা নাকি খুনের চেষ্টা?
দেবব্রত ঘোষ: সোমবার হাওড়া সাক্ষী থাকল এক ভয়ংকর দৃশ্যের। ডুমুরজলা হেলিপ্যাড সংলগ্ন রিং রোডে সোমবার দুপুর তিনটে নাগাদ এলাকার মানুষ দেখেন, গায়ে দাউ দাউ করে আগুন লাগা অবস্থায় এক যুবক রাস্তায় প্রাণপণে দৌড়াদৌড়ি করছেন। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং দ্রুত তাঁরাই জল ঢেলে ওই যুবকের গায়ের আগুন নেভান। কিন্তু কোথা থেকে এলেন যুবক? আত্মহত্যা নাকি দুর্ঘটনা নাকি খুনের চেষ্টা?
আরও পড়ুন- Moubani Sorcar Wedding: লাবুবু নিয়ে হাজির বর, কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন পি সি সরকার জুনিয়রের কন্যা মৌবনী?
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিস। পুলিস ওই যুবককে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি সেখানকার বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের দেহের প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।
পুলিস সূত্রে খবর, ওই যুবকের নাম মফিজুল মিদ্যে (২৪)। তিনি হুগলির ডানকুনি এলাকার বাসিন্দা। হুগলির এই বাসিন্দা কেন হাওড়ায় ছিলেন এবং কীভাবেই বা তাঁর গায়ে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট করে জানা যায়নি। তাঁর গায়ে কি কেউ জোর করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, নাকি এটি আত্মহত্যার চেষ্টা—এই সমস্ত কিছুই রহস্যে ঢাকা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
আরও পড়ুন- Palash Muchhal and Smriti Mandhana’s wedding row: হাসিমুখে বিমানবন্দরে বাবা-মার সঙ্গে পলাশ! শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে স্মৃতি?
পুলিস জানাচ্ছে, ঘটনাটির কোনো সূত্রই এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। ডানকুনি নিবাসী এই যুবকের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একইসঙ্গে ঘটনাস্থলের আশেপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। প্রয়োজনে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিস জানিয়েছে। এই দুর্ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আবেদন জানিয়েছেন, কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা দ্রুত খতিয়ে দেখা হোক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)