/শিকলে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যুবককে! ছটফট করলেই জুতোর নির্মম প্রহার... অমানবিকতার চূড়ান্ত

রণজয় সিংহ: অমানবিক! তরতাজা তরুণকে শিকল দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন দাদা। প্রতিরোধ করলেই চলছে জুতো দিয়ে মার। সঙ্গে দিদি থাকলেও কোনও প্রতিরোধ করছেন না তিনিও। এমনই অমানবিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল মালদা মেডিকেল কলেজ। পশু-পাখির মতো গলায় শিকল জড়ানো, আর সেই শিকল ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক তরুণকে। একটু ছটফট করলেই বা এদিক-ওদিক যাওয়ার চেষ্টা করলেই পিঠে, মুখে পড়ছে জুতোর প্রহার! যন্ত্রণায় তরুণ চিৎকার করলেও পাশে থাকা দিদির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পরিবারের অন্য সদস্যদের চেহারাতেও কোনও হেলদোল নেই। এমনই এক অমানবিক ও চরম নির্মমতার ছবি ধরা পড়ল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।
নির্যাতিত ওই তরুণের নাম সারিকুল ইসলাম (২৬)। তিনি পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানী এলাকার বাসিন্দা নুরুল হকের ছোট ছেলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সারিকুল জন্ম থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন। মাত্র সাত মাস বয়স থেকেই তাঁর এই শারীরিক ও মানসিক সমস্যার বিষয়টি প্রথম বুঝতে পারেন পরিজনেরা। সাধ্যমতো চিকিৎসার চেষ্টা কম করা হয়নি; এমনকি রাঁচিতে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু চিকিৎসায় কোনো সুফল মেলেনি। বছর সাতেক আগে হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সারিকুল। প্রায় ১০ দিন পর তাঁকে খুঁজে পাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ হওয়ার ভয়ে পরিবার তাঁকে সারাক্ষণ নজরবন্দি করে রাখতে শুরু করে।
এদিন সারিকুলকে নিয়ে তাঁর দাদা ও দিদি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এসেছিলেন তাঁর জন্য প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের জন্য। পরিবারের দাবি, কিন্তু হাসপাতাল চত্বরে এসে সারিকুল অস্থির হয়ে ওঠে। কোনওমতেই তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা সারিকুলের পায়ে ও হাতে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন। তবে নিয়ন্ত্রণের নামে প্রকাশ্য জনসমক্ষে শিকল দিয়ে বেঁধে এভাবে এক যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সরব সবাই। জুতো দিয়ে নির্মম মারধর দেখে শিউরে উঠেছেন হাসপাতালে আসা অন্য রোগী ও সাধারণ মানুষ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)