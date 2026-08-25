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শিকলে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যুবককে! ছটফট করলেই জুতোর নির্মম প্রহার... অমানবিকতার চূড়ান্ত

Youth chained and dragged: যন্ত্রণায় তরুণ চিৎকার করলেও পাশে থাকা দিদির কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। পরিবারের অন্য সদস্যদের চেহারাতেও কোনও হেলদোল নেই। এমনই এক অমানবিক ও চরম নির্মমতার ছবি ধরা পড়ল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 25, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:52 PM IST
শিকলে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যুবককে! ছটফট করলেই জুতোর নির্মম প্রহার... অমানবিকতার চূড়ান্ত
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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