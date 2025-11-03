Burdwan TMC: তৃণমূলে 'কাকা-ভাইপো'! বিধায়কের দেখানো পথেই এবার জনসংযোগে যুব সভাপতি...

Burdwan TMC: তৃণমূলে 'কাকা-ভাইপো'! বিধায়কের দেখানো পথেই এবার জনসংযোগে যুব সভাপতি...
Burdwan TMC: বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস। আর দলের দলের যুব সংগঠনের সভাপতি রাসবিহারী হালদার। রাজনৈতিক মহলে কাকা ও ভাইপো হিসেবে পরিচিত তাঁরা।
পার্থ চৌধুরী: 'ভাইপো'ও এবার 'কাকা'র পথে। বর্ধমানে বিধায়ক খোকন দাসের পর এবারে ঢাকঢোল পিটিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডের জগতে নেমে পড়লেন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার।
বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক খোকন দাস। আর দলের দলের যুব সংগঠনের সভাপতি রাসবিহারী হালদার। রাজনৈতিক মহলে কাকা ও ভাইপো হিসেবে পরিচিত তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরেই জোর গুঞ্জন, শহরে দলের রাশ কার হাতে থাকবে, তাই নাকি দু'জনের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে!সোশ্যাল মিডিয়ায় রাস বনাম দাস' লড়াই জমে ওঠেছে। আগামী বিধানসভা ভোটে কে টিকিট পাবেন তাই নিয়ে জোর চর্চা। হচ্ছে পাবলিক পোল। দেখা যাচ্ছে সেখানে 'কাকা'র সাথে জোর পাল্লা দিচ্ছেন 'ভাইপো'। বস্তুত, একটি ঘটনায় হাসপাতালে দু' পক্ষের রীতিমতো ক্ষমতার প্রদর্শন হয়ে গিয়েছে। জেলার পুলিশ সুপারের অফিসেও আলাদাভাবে গিয়েছে দু পক্ষই।
এদিকে সামাজিক কাজে আবার এগিয়ে খোকন দাস। বয়সে তরুণ রাসবিহারীও কিন্তু চালিয়ে খেলছেন। গতকাল, রবিবার রাসবিহারীর ঘোষণা,যুবক যুবতীদের কাছে পৌঁছে যাবে তার উদ্যোগ। শুধু পড়াশুনা বা খেলাধুলা নয়, নাচগান, যোগচর্চা বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রণীদের সম্মানিত করা হবে।
২) ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের বেসিক কম্পিউটার শেখানো হবে বিনামূল্যে । ১৫ টি কম্পিউটার নিয়ে সেট আপ তৈরি হয়েছে। চারমাসের জন্য মাইক্রো ফিনান্স নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যুবক যুবতীদের। কাজের শেষে একশ শতাংশ ক্যাম্পাসিং এর সুযোগ দেবার কথা জানান হয়েছে।
রাসবিহারী আবার বর্ধমান পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। কয়েকদিন আগেই দলের সভায় বিধায়ককে একহাত নিয়েছিলেন এই তরুণ তুর্কী। দলের মধ্যে চালু আছে, দীর্ঘদিন ধরে খোকন দাসের যেমন নিজস্ব অনুগামী বাহিনী আছে, রাসেরও টিমের বহর ছোট নয়। দলের 'বড়' নেতারাও নাকি দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। তবে কাকার সাথে বিরোধের প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়েছেন রাসবিহারী । কিছুক্ষণ থেমে তিনি বলেছেন,'নো কমেন্ট। আমাদের কোনো লড়াই নেই।' ঠিক যেভাবে গতকাল বিধায়ক খোকন দাস বলেছিলেন। তবু লড়াই থেকেই যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে। দলের অন্দরে কানাকানিতে।
