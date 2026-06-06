/Yusuf Pathan refuses Mamata Banerjee request: বহরমপুর ছাড়তে অস্বীকার, মমতার প্রস্তাব ফেরালেন সাংসদ ইউসুফ! জোর চর্চা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যাকে সাদরে ডেকে এনে হাতে ধরে সাংসদ বানিয়েছেন, এবার সে-ই কিনা ফেরালেন মমতার প্রস্তাব! বহরমপুর আসন ছাড়তে অস্বীকার সাংসদ ইউসুফ পাঠানের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ইউসুফ পাঠানের। আর তাই নিয়েই রাজ্য-রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
বহরমপুর আসন নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে টানাপোড়েন তুঙ্গে। দলীয় সূত্রের খবর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের বর্তমান সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে পদত্যাগ করার অনুরোধ করেছিলেন। তবে দলের সুপ্রিমোর এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন ইউসুফ পাঠান।
সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বহরমপুর আসন থেকে নির্বাচনে লড়ে সংসদে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের এখনও অনেক দেরি। তাই তিনি চেয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান পদত্যাগ করুক। যাতে বহরমপুর আসনে উপনির্বাচন হলে তিনি সেখান থেকে সাংসদ হয়ে সংসদে পৌঁছাতে পারেন। ইউসুফের কাছে তাই পদত্যাগের অনুরোধ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেই অনুরোধ ইউসুফ পাঠান ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে খবর।
আরও খবর, ইউসুফ পাঠানের কাছে এই অনুরোধ পাঠাতে মধ্যস্থতাকারী নাকি ছিলেন সৌরভ গাঙ্গগুলি! সৌরভ গাঙ্গগুলির মাধ্যমে নাকি এই অনুরোধ পাঠানো হয়েছিল ইউসুফ পাঠানের কাছে। কিন্তু সাংসদ ইউসুফ পাঠানের স্পষ্ট বক্তব্য, জনগণের রায়কে অবমাননা নয়।
সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ইউসুফ পাঠান স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তিনি কোনওভাবেই বহরমপুরের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেবেন না। তাঁর যুক্তি, বহরমপুরের সাধারণ মানুষ বিপুল ভোটে তাঁকে জয়ী করে যে রায় দিয়েছেন, তার মাত্র ২ বছর পেরিয়েছে। এত দ্রুত জনগণের সেই রায় ও বিশ্বাসের অমর্যাদা তিনি কোনওভাবেই করতে পারেন না।
ইউসুফ পাঠানের অনমনীয় মনোভাবের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বিকল্প হিসেবে বসিরহাট লোকসভা আসন থেকে সংসদে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন বলেও জানা যাচ্ছে। এদিকে এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক তথা এজেইউপি (AJUP) চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির মমতার দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থেকে মমতাকে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।
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