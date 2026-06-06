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Yusuf Pathan refuses Mamata Banerjee request: বহরমপুর ছাড়তে অস্বীকার, মমতার প্রস্তাব ফেরালেন সাংসদ ইউসুফ! জোর চর্চা

Berhampore Bengal Election 2026: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর আসন থেকে নির্বাচনে লড়ে সংসদে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান পদত্যাগ করুক। যাতে বহরমপুর আসনে উপনির্বাচন হলে তিনি সেখান থেকে সাংসদ হয়ে সংসদে পৌঁছাতে পারেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 06, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:20 PM IST
Yusuf Pathan refuses Mamata Banerjee request: বহরমপুর ছাড়তে অস্বীকার, মমতার প্রস্তাব ফেরালেন সাংসদ ইউসুফ! জোর চর্চা
Image Credit: ইউসুফ পাঠান ও মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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