  Yuva Sathi: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগেই যুবসাথী নিয়ে বড় আপডেট- জানুন

Yuva Sathi: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগেই যুবসাথী নিয়ে বড় আপডেট- জানুন

Yuva Sathi big update before TMC candidate list: ভোটের আগেই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই কি অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে যুবসাথীর আবেদনকারীদের বাকিদের টাকা? যুবসাথী নিয়ে আবেদনকারীদের প্রশ্ন ও অভিযোগের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 16, 2026, 07:25 PM IST
Yuva Sathi: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগেই যুবসাথী নিয়ে বড় আপডেট- জানুন
এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে যুবসাথীর টাকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে বলবৎ হয়েছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট বা আদর্শ আচরণ বিধি। সেই বিধিনিষেধের অঙ্গ হিসেবেই সোমবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার থেকে যুবসাথী- বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের হোর্ডিং ও ব্যানার সরানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এরজন্য আশঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ, নতুন ক্যাম্প বন্ধ থাকলেও, ভোট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বলেই যুবসাথীর কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। 

এমনটাই জানা যাচ্ছে। বাংলার যুবসাথী প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে। এই যুবসাথী নিয়ে আবেদনকারীদের প্রশ্ন ও অভিযোগের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে বিশেষ হেল্পডেস্ক চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যুবসাথীর এই হেল্পডেস্ক ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ুথ সার্ভিসেস অ্যান্ড স্পোর্টসের অধীনে সমস্ত সমাধানে কাজ করবে। 

যুবসাথীর আবেদনের অগ্রগতি, অভিযোগের নিষ্পত্তি ও উপযুক্ত আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে টাকা- এই তিনটি পর্যায়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীর মধ্যে কেউ অনলাইন, কেউ অফলাইন। এখন অনলাইনে আবেদনকারীদের থেকে অফলাইনে আবেদনকারীদের নথি যাচাইয়ে খানিকটা সময় বেশি লাগছে ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রির জন্য। 

সেই চাপ সামাল দিতেই চালু করা হয়েছে যুবসাথীর হেল্পডেস্ক। চালু করা হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন। হেল্পলাইন নাাম্বারটি কী? জেনে নিন- 629224888। এই নাম্বারে সরাসরি ফোন করা যাবে। পাঠানো যাবে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজও। যার মাধ্যমে আবেদনকারী যুবসাথীর আবেদনের স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানতে পারবেন। আবেদনের স্ট্যাটাস জানার জন্য ব্লক বা ডিএম অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। 

হেল্পডেস্কের সময় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত। তবে শনি, রবি ও সরকারি ছুটির দিনে এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে। প্রশাসনের মতে, এরফলে অভিযোগের নিষ্পত্তি অনেক সহজ হবে। আর সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, ভোটের আগেই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই কি অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে যুবসাথীর আবেদনকারীদের বাকিদের টাকা? যার উত্তর দেবে সময়। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Yuva SathiYuva Sathi HelplineTMC candidate list
BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: ভবানীপুর-নন্দীগ্রামে শুভেন্দু, খড়গপুরে দিলীপ— প্রথম তালিকায় বড় চমক বিজেপির
