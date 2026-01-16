English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Zee 24 Ghanta Attack: মবের মুলুক বেলডাঙায় আক্রান্ত জি ২৪ ঘণ্টার মহিলা সাংবাদিক! দাঁড়িয়ে দেখল নির্বিকার পুলিস...

Zee 24 Ghanta Attack: মবের মুলুক বেলডাঙায় আক্রান্ত জি ২৪ ঘণ্টার মহিলা সাংবাদিক! দাঁড়িয়ে দেখল নির্বিকার পুলিস...

Beldanga Protest Journalist Attack: পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত জি ২৪ ঘণ্টার মহিলা সাংবাদিক। গুরুতর আহত হন প্রতিনিধি সোমা মাইতি। নীরব দর্শকের ভূমিকায় পুলিস।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 16, 2026, 02:39 PM IST
Zee 24 Ghanta Attack: মবের মুলুক বেলডাঙায় আক্রান্ত জি ২৪ ঘণ্টার মহিলা সাংবাদিক! দাঁড়িয়ে দেখল নির্বিকার পুলিস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেলডাঙায় আক্রান্ত জি ২৪ ঘণ্টার প্রতিনিধি সোমা মাইতি। খবর করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার আমাদের সাংবাদিক। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় চিত্র সাংবাদিকের। ছবি তুললে বন্ধ করে দেওয়া হয় ক্যামেরা। কেড়ে নেওয়া হয় প্রতিনিধির ফোন। সাংবাদিক সোমা মাইতি জানিয়েছেন, পুলিসের কাছে কাতর আর্তি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

Add Zee News as a Preferred Source

আইনশৃঙ্খলা কোথায়? পুলিস কেন নীরব দর্শক হয়ে থাকল? রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। প্রতিনিধি সোমা মাইতি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'বীভত্‍স মেরেছে আমাদের। কথা বলতে পারছি না। মহেশপুর মোড়ে আন্দোলনকারীরা বেধড়ক মারধর করে। আমাদের টোটোকে ঘিরে ধরে হাজার লোক। চুলের মুঠি ধরে টানে, ফোন ছিনিয়ে নেয়, পা টেনে ধরে, গায়ে হাত দেয়। যা আমাদের বাঁচাল, তাদেরও মেরেছে। চিত্র সাংবাদিকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করায় সোমা মাইতি বলেন, 'ওখান থেকে বেরিয়ে দেখি প্রচুর পুলিস দাঁড়িয়ে। পুলিসকে গিয়ে বললাম, আমাদের রেসকিউ করুন। পুলিস বলল, আমাদের গাড়ি নেই, এক্তিরায় নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুলিস সবটা দেখল।'

আরও পড়ুন:ISKCON Mayapur Scam: মায়াপুর ইসকনের নামে বড়সড় জালিয়াতির পর্দাফাঁস, বিপাকে হাজার হাজার ভক্তরা...

কী চলছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়?
সকাল প্রায় ৮ টা থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে  টানা অবরোধ চলছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়। বেলডাঙার মহেশপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে অবরোধের জেরে বিশাল জানজট। বহরমপুর থেকে কৃষ্ণনগরগামী ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক কার্যত রুদ্ধ। তৈরি হয় বিশাল জানজট। পুলিস স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু অবরোধ তুলতে নারাজ হয়নি স্থানীয়রা। বেলডাঙা মহেশপুর আন্ডারপাসের কাছে রেল অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে। আটকে পড়ে রাণাঘাট থেকে লালগোলা গামী ট্রেন। পলাশী স্টেশনে থমকে কলকাতা থেকে লালগোলাগামী হাজারদুয়ারী এক্সপ্রেস। সুজাপুরে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের  বাড়িতে যাচ্ছেন  অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অন্যদিকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এখনও চলছে অবরোধ। চলছে ট্রেন অবরোধও।

কেন এই উত্তাল পরিস্থিতি?
ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় বেলডাঙায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। মৃতদেহ নিয়ে চলে অবরোধ। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। রেল লাইনেও অবরোধ। আটকে কৃষ্ণনগরগামী মেমু ট্রেন। ঝাড়খন্ডের বিশ্রামপুরে ফেরিওয়ালা হিসেবে কাজ করতেন বেলডাঙার সুজাপুরের বাসিন্দা মহম্মদ আলাউদ্দিন সেখ। বৃহস্পতিবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের দাবি, খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বেলডাঙার মহেশপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। বেলডাঙা মহেশপুর আন্ডারপাসের কাছে রেল অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। 

আরও পড়ুন:Indian Railway Scandal: অবসরের সময়ে কর্মীদের গোল্ডপ্লেটেড রুপোর মেডেল দেয় রেল! জানা গেল, সবটাই নকল, রুপো-সোনা কিছুই নেই...

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি এটাকে সাপোর্ট করছি না কিন্তু মবের মধ্যে ঢুকতে বারণ করো। এটা আমার হাতে নেই আমি তো করাইনি ঘটনাটা জুম্মাবারে এমনি জমায়েত হয় প্রোগ্রাম করে, মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় ভোলে বাবা পার লাগাও যায় দুর্গাপুজোয় যায় আমি কি তাদের আটকাতে পারি? এটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা। খুবটা স্বাভাবিক যৌথ হাজার হাজার লোককে নোটিশ পাঠাচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বিজেপি দাঙ্গা গুলো লাগাচ্ছে এর পেছনে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সি আছে। আমি এটাকে নিন্দা করি তীব্র নিন্দা করি, আমি সংখ্যালঘু ভাই-বোনেদের কাছে আবেদন করব যারা করছেন শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের উপর ভরসা রাখুন আমরা তো আপনাদের সঙ্গে আছি সর্বধর্ম সমন্বয়ের সঙ্গে আছি সব মানুষের সঙ্গে আছি। কোনও সাংবাদিকদের গায়ে কেউ হাত দেবেন না সবার কাছে অনুরোধ থাকবে।'

বেলডাঙার বিধায়ক হাসানুজ্জামান শেখ বলেন, 'খুবই নিন্দনীয় ব্যাপার। আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি পুলিসকে ব্যবস্থা নিতে বলব। দোষীদের চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে বলছি। যে মারা গিয়েছে, তাঁকে মাটি দিতে এসেছি। সোমাদিকে আমি খুব ভালো করে চিনি। আমি গিয়েই ব্যবস্থা করছি।'

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Zee 24 Ghanta AttackBeldanga Mob ViolenceFemale Journalist AttackPress Freedom in Bengalzee 24 ghanta news
পরবর্তী
খবর

Nipah Virus: জ্বর আসার ৩ দিনের মাথাতেই মৃত্যু মহিলার! নিপায় প্রথম মৃত্যু রাজ্যে? চাঞ্চল্যকর আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Iran Shuts airspace: 'আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'! IndiGo, Air India, SpiceJet দিল আ...