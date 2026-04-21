25 Hours a Day: বড় বিপর্যয়? বদলে যাবে স্কুল-কলেজ-অফিস, বদলে যাবে ঘড়ি-ক্যালেন্ডার, আমূল পরিবর্তন দৈনন্দিন জীবনে, এ জিনিস কখনও ঘটেনি

25 Hours a Day: বড় বিপর্যয়? বদলে যাবে স্কুল-কলেজ-অফিস, বদলে যাবে ঘড়ি-ক্যালেন্ডার, আমূল পরিবর্তন দৈনন্দিন জীবনে, এ জিনিস কখনও ঘটেনি
No 24 Hours 25 Hours a Day: এত বড় ঘটনা হয়তো মানবসভ্যতার ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি। আর ২৪ ঘণ্টা নয়, দিন এবার ২৫ ঘণ্টার হতে চলেছে। আর এর জেরে মানুষের জীবনে আসছে নানা বড় বড় চেঞ্জ। ক্যালেন্ডার বদলাতে হবে, ঘড়ি-মোবাইল বদলাতে হবে। জীবনের আগাগোড়া সব বদলে যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিন আর স্থায়ী রইল না। 'দিন' মানে ২৪ ঘণ্টার দিন (No 24 Hours a Day)। আমরা অনেকেই জানি, দিন মানেই ২৪ ঘণ্টার। প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার এটা। আর এই একটা বিষয়ের উপরই দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর সব কিছু। স্কুলের ও অফিসের শিডিউল, ওয়র্ক শিফ্ট। আমাদের ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, মোবাইল। কিন্তু এবার বিদায় ২৪ ঘণ্টার দিন! একটা নির্দিষ্ট তারিখের পর থেকে পৃথিবীতে দিন হবে ২৫ ঘণ্টার (25 Hours a Day)! অবিশ্বাস্য এ ঘটনাটি কবে ঘটবে? বলে দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।
আরও পড়ুন: Strong Radio Blackout: বৃহস্পতিবারই অন্ধকারে ডুবে যাবে গোটা দেশ! স্তব্ধ হবে মোবাইল! ভয়ংকর রেডিয়ো ব্ল্যাকআউটে...
বিদায় ২৪ ঘণ্টার দিন
দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানি যে, পৃথিবীতে একদিন মানে ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছেন-- ভবিষ্যতে আমাদের দিন আর ২৪ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা বেড়ে ২৫ ঘণ্টা হয়ে যাবে।
কেন এমন ঘটছে?
পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ধীর হয়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া। আমাদের মহাসাগরগুলিতে যে জোয়ার-ভাটা হয়, তা পৃথিবীর ঘূর্ণন শক্তিকে কিছুটা কমিয়ে দেয়। প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'লুনার টাইডাল ফ্রিকশন' (Lunar Tidal Friction)। এর ফলে, প্রতি শতাব্দীতে দিনের দৈর্ঘ্য কয়েক মিলি-সেকেন্ড করে বেড়ে বেড় যাচ্ছে। এটাই বাড়তে বাড়তে ২৪ থেকে ২৫ ঘণ্টার দিকে যাবে।
কবে ঘটবে?
এর জেরে আপনি যদি এখনই ক্যালেন্ডার ঘড়ি মোবাইল ইত্যাদি পরিবর্তনের কথা ভাবেন, তাহলে একটু অপেক্ষা করে যান। কেননা, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, দিন ২৫ ঘণ্টায় পৌঁছতে আরও প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর, মানে, ২০ কোটি বছর সময় লাগবে। আর এটি একদিনে হঠাৎ করেও হবে না; প্রতি ১০০ বছরে দিন প্রায় ১.৮ থেকে ২.৩ মিলি-সেকেন্ড করে বাড়ছে। তার মানে, কয়েক কোটি বছর পরে পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য দিন হবে ২৫ ঘণ্টার!
আরও পড়ুন: Strongest Solar Flare: ধেয়ে আসছে ভয়ংকর এক সৌরঝড়! তছনছ মহাবিশ্বে, আমাদের পৃথিবীর কী হবে?
কী কী বদল?
এর জেরে কী কী বদল ঘটবে? সুদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর ক্যালেন্ডার বদলে যাবে। সময় গণনাতেও আমূল পরিবর্তন আসবে। ফলে ঘড়ি বদলে যাবে। যদিও এই পরিবর্তনটি আমাদের জীবনকালে ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে ভূতাত্ত্বিক এবং মহাজাগতিক দিক থেকে এটি অবশ্যই একটি বিশাল ঘটনা।
