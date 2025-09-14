538-Foot Asteroid: ৫৩৮ ফুট! প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিমি বেগ! ধেয়ে আসছে ভয়ংকর গ্রহাণু '২০২৫ এফএ২২'! পুজোর আগেই যা হওয়ার হবে...

538-Foot Asteroid: ৫৩৮ ফুট! প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ হাজার কিমি বেগ! ধেয়ে আসছে ভয়ংকর গ্রহাণু '২০২৫ এফএ২২'! পুজোর আগেই যা হওয়ার হবে...
2025 FA22 Space Rock Size of a Building Approaching Earth at an Incredible Speed: বিশাল গ্রহাণু ধেয়ে আসছে-- '২০২৫ এফএ২২'। আসছে একটি পাথর, যেটির আকার একটা আস্ত বাড়ির মতো! এক অবিশ্বাস্য গতিতে ধেয়ে আসছে! প্রতি ঘণ্টায় পেরিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কিমি পথ! উফ!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নাসা (NASA) নিশ্চিত করেছে, একটা বিশাস গ্রহাণু (large asteroid) ধেয়ে আসছে! নাম তার -- '২০২৫ এফএ২২' (Asteroid 2025 FA22)। পরের সপ্তাহেই যেটি পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসবে (close to the Earth next week)! আসছে একটি পাথর (space rock), যেটির আকার বিশাল-- প্রায় একটা আস্ত বাড়ির মতো (size of a building)! যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৩৮ ফুট (538 feet)! এটি এক অবিশ্বাস্য গতিতে আসছে (traveling at an incredible speed)! প্রতি ঘণ্টায় ৩৮,৬২৪ কিমি বেগের চেয়েও বেশি (of over 38,624 km per hour)! ভাবা যায়!
১৮-তে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার কিমি দূরে!
কবে নাগাদ এটি পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসবে? যে-গতিতে এটি ছুটে আসছে, তাতে এ গ্রহের বুকে আছড়ে পড়তে তার খুব বেশি দেরি নেই! এটি মোটামুটি এই মাসের মধ্যেই আছড়ে পড়তে পারে। কেননা, বিজ্ঞানীদের একটি হিসাব বলছে, গ্রহাণুটি আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, যেদিন আবার বিশ্বকর্মাপুজো, পৃথিবীর অনেকটা কাছে চলে আসবে এটি-- ৮ লক্ষ ৪২ হাজার কিমি দূরে! মহাকাশের হিসেবে এ আর এমনকি!
মাভৈঃ
'২০২৫ এফএ২২' গ্রহাণুটি আটেন গ্রুপের স্পেস রক! এদের ঝোঁকই থাকে পৃথিবীর কক্ষপথ ক্রস করে চলে যাওয়া। আর এটা যে কোনও সময় ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। এর বিশাল আকারের কথা মাথায় রেখেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপাতত এটির থেকে পৃথিবীর তেমন কোনও ভয় নেই।
'পিএইচএ'
নাসা সাধারণত তাদেরই 'হ্যাজার্ডাস' অবজেক্ট (NASA classifies as hazardous objects) তকমা দেয়, যাদের ব্যাস ১৪০ মিটার বা ৪৬০ ফুটের বেশি! আর যদি কোনও গ্রহাণুর পৃথিবীর কক্ষপথের ৭.৫ মিলিয়ন কিমির মধ্যে আসার আশঙ্কা থাকে! সেই হিসেবে, মানে আকার এবং দূরত্ব-- দুদিক থেকেই এটি এখনও পর্যন্ত ভয়-জাগানোই। এদের পোটেনশিয়ালি হ্যাজার্ডাস অ্যাস্টেরয়েড (Potentially Hazardous Asteroid) বা 'পিএইচএ' (PHA) বলা হয়।
পর্যবেক্ষণ
'২০২৫ এফএ২২' গ্রহাণুর এই এগিয়ে আসার পুরো ঘটনাটাকে নাসা খুব মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। আপাতত '২০২৫ এফএ২২' গ্রহাণুটি নিয়ার-আর্থ অবজেক্ট (near-Earth objects/NEOs) তকমায় ভূষিত।
নাসা পরিষ্কার বলে, কোনও গ্রহাণু 'পিএইচএ' গোত্রভুক্ত হলেই যে সেটি পৃথিবীতে আঘাত করবে, এমন নয়। যে পথে যে গতিতে এই গ্রহাণু ছুটে আসছে তাতে যদি সামান্য অদল-বদলও ঘটে,তাতেই ব্যাপক সব পরিবর্তন ঘটে যাবে পৃথিবীতে, মহাকাশে। তাই এত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ জরুরি।
